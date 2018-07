Suba de hasta el 200% Renovar el DNI costará $300 y el Pasaporte $1.500 a partir de este miércoles

En la actualidad, el trámite cuesta $100 y $950, respectivamente. Desde el Renaper aseguran que la Argentina es uno de los países más baratos de la región

A partir del miércoles 1 de agosto, el valor para renovar el Documento Nacional de Identidad será de $300 (en la actualidad está $100) y el Pasaporte pasará a costar $1.500 (desde los $950 actuales), informó el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).



De acuerdo a la información oficial, las personas que no cuenten con los recursos necesarios para abonar el DNI quedarán exentas del pago, al igual que los documentos tramitados en los operativos diarios del programa El Estado en tu Barrio y los ejemplares de los recién nacidos o personas que lo gestionan por primera vez.



Según datos del RENAPER, "en Argentina el 98% de los ciudadanos ya cuentan con su DNI Digital, el cual tiene una vigencia de 15 años, ahora el foco esta puesto en la población que aún no ha podido acceder a su documento".



A su vez, en la actualidad más del 60% de los documentos que se tramitan son por renovación, pérdida, o cambio de domicilio. "En varios casos con ciudadanos que ya lo realizaron más de 30 veces teniendo que haber diseñado una nueva nomenclatura, superando el ejemplar 'Z'".



Respecto del Pasaporte, "el Estado dejará de subsidiar, de esta manera, la totalidad de su producción y envío, a la vez que se está invirtiendo en nueva tecnología para la producción de un nuevo ejemplar que nos permitirá seguir estando a la vanguardia en cuanto a documentos de viaje".



El comunicado asegura que "el Pasaporte argentino con una validez de 10 años, seguirá siendo uno de los más económicos de Sudamérica ($150 por año), quedando con un valor por debajo de Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil".



Para finalizar el Renaper remarcó que "el Estado no obtiene ganancias en ninguno de los dos casos".