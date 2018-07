Violencia callejera Alfredo Casero denunció que un taxista le disparó y mostró cómo quedó su auto

El actor relató en Twitter el ataque que sufrió el vía pública. Contó que le gritó "Hijo de puta gorila" y lo baleó con una pistola de aire comprimido



El actor contó en su cuenta de Twitter el dramático momento que vivió en la calle. El chofer lo insultó y baleó su auto con una pistola. La foto, en la nota.

La "grieta" llegó a niveles de violencia insospechadas. El actor cómico y confeso macrista, Alfredo Casero, sufrió un tiroteo el lunes a la tarde cuando iba con su auto en la calle.

Según relató en su cuenta en Twitter, un taxista lo cruzó, lo insultó y lo baleó con una pistola de aire comprimido.

"Tachero resentido me grita y me tira con una 9mm de aire comprimido. 'Hijo de puta gorila, vos tenes plata sorete', me dice gratuitamente", escribió Casero y agregó: "Tengo un c4 2013".

El mensaje que subió el actor fue acompañado por una foto del auto con el impacto de bala.

Casero, que resultó ileso del ataque, prefirió no hacer ningún comentario y hasta se arrepintió de haber contado lo sucedido.



En otro tuit, aseguró: "Me hablan los plomos busca basura de tw. periodistas y productores, fuera. Lamento haberlo contado... tienen algo para hacer un tiempito de televisión...", se quejó de lo que él mismo había difundido.

Además, Casero afirmó que no tiene la intención de darle "ni un poco de difusión a un desquiciado", en referencia al taxista que lo atacó, y que tampoco piensa hacer la denuncia: "Ni avisar a la policía. Es al pedo".

Me hablan los plomos buscabasura de tw.periodistas y productores.fuera.lamento haberlo contado...tienen algo para hacer un tiempito de television...no le voy a dar ni un poco de difusion a un https://t.co/tfvICyBtnV avisar a la policia...es al pedo. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 30 de julio de 2018