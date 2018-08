Voz oficial El presidente Macri afirmó que "recorremos un camino difícil, pero es el correcto"

El Presidente asistió a la cena anual del gremio de los gastronómicos. Aseguró que en el turismo se registraron "280 mil nuevos empleos este año"

El presidente Mauricio Macri destacó el sábado por la noche que "el turismo es pura potencia y es esencial para el desarrollo del país", al asistir a la cena anual del gremio de los gastronómicos.



En el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, el Presidente advirtió que "el turismo picó en punta y no para de crecer", mientras enumeró una serie de cifras en alza en cuanto a la actividad en el país.



El mandatario hizo un párrafo aparte para destacar las inversiones en el sector. Destacó que en los últimos dos años y medio han crecido las inversiones privadas, lo que permitió inaugurar "200 hoteles de distinto tamaño en todo el país", mientras que otros 119 establecimientos "están haciendo inversiones y ampliando su capacidad".



Sostuvo en ese sentido, que este invierno hubo una "ocupación excelente" en hoteles de San Carlos de Bariloche y otros destinos del sur, que el Tren de las Nubes salteño recibió un pleno en cantidad de pasajes y unas diez mil personas asistieron en forma diaria al Parque Nacional de Iguazú.



Al respecto, destacó: "Tuvimos hasta 35 vuelos por día y eso no solo pasó en el sur. Se llenaron hoteles en Salta, en Jujuy y en el Parque Nacional de Iguazú, que deslumbra con nuestras cataratas"



Aseguró además que se registraron "280 mil nuevos empleos este año" en el sector del turismo.



A pesar del panorama optimista que el Presidente describió respecto al turismo, no evitó referirse a la situación económica en general: "Recorremos un camino difícil, pero es el correcto. La prueba es que todos los días estamos dando pasos firmes para seguir creciendo. Los invito a mirar el futuro con esperanza. Trabajando juntos somos capaces de hacer lel país que soñamos hace años. Queremos que cada vez más personas se enamoren de nuestro país", concluyó en el gremio que conduce Dante Camaño.