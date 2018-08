Por causas de corrupción Cambiemos quiere remover el busto de Néstor Kirchner de una plaza de Morón

La titular del Concejo Deliberante anunció que buscará derogar la ordenanza que permitió emplazar el monumento del ex presidente

En Morón no quieren nada que tenga que ver con el Kirchnerismo, por eso van por todos los rastros de la ex gestión. En este caso, los concejales de Cambiemos proponen sacar el busto de Néstor Kirchner de la plaza del distrito, colocado en 2013 por el entonces intendente, Lucas Ghi.



La presidenta del Concejo Deliberante, Analía Zappulla, es quien encabeza la propuesta, lo hizo público a través de su cuenta de Twitter donde sostuvo: "No queremos un monumento a la corrupción en la plaza San Martín de Morón. Por eso, los concejales de Ramiro Tagliaferro presentamos un proyecto para sacar el busto de Néstor Kirchner, que homenajea a la encarnación de la corrupción y el uso del Estado para el enriquecimiento personal". “Kirchner va camino a convertirse en símbolo de la corrupción obscena”, señaló la concejala.



Entre los fundamentos de la remoción, Cambiemos apuntó: “Morón debe honrar la honestidad, debe tener en sus espacios públicos símbolos que le recuerden el camino a seguir, no debe tener en su plaza más importante la encarnación de la corrupción y el uso del Estado para el enriquecimiento personal”.



Zappulla, indicó también que “la pretensión de convertir, de modo prematuro, a un líder de un sector en un prócer nacional entraña una práctica más propia del totalitarismo que de la democracia, cuyo sueño sectario es imponer a todos la preferencia de una parcialidad”.



Y agregó: “Este homenaje se hizo sin ninguna perspectiva histórica y claramente respondía más a la necesidad política partidaria de los que gobernaban en ese momento el distrito de Morón, y que recientemente se habían incorporado al kirchnerismo”.



Pero las respuestas llegaron. El ex Intendente Lucas Ghi, también en Twitter hizo su descargo. “Es lamentable que se utilice la institucionalidad democrática para, justamente, tomar decisiones antidemocraticas. El gobierno debería estar solucionando los problemas que aquejan a nuestros vecinos y vecinas en lugar de usar su tiempo para difamar y desprestigiar a los que piensan distinto” al tiempo que tachó a la iniciativa de “antidemocrática”, dijo.



En ese sentido, también se expresó Jorge D’ Andrea, Vicepresidente del Partido Justicialista de Morón quien emitió un duro comunicado en el que sostuvo: “Lamentamos profundamente que el bloque de concejales de Cambiemos de Morón haya presentado un proyecto para quitar el busto del ex Presidente Néstor Kirchner de la Plaza de Morón”.

Y continuó: “En vez de preocuparse de la falta de remedios para los jubilados , de la pobreza que contribuyen a profundizar todos los días desde el gobierno nacional , con miles y miles de despedidos a los que les quitan la dignidad, con una economía que va camino a la hiperinflación producto de las políticas de ajuste y de endeudamiento externo como nunca se ha visto , con la militarización de la vida cotidiana y con el desastre y la miseria a la que está conduciendo este gobierno a los niños, a los jóvenes, a las mujeres y hombres , a nuestros queridos viejos , hipotecando además el futuro de la Argentina por décadas; los Concejales de Cambiemos en Morón proponen profundizar la división de los argentinos”.



Por último, advierte que desde el PJ convocarán a intendentes y dirigentes peronistas de la región para repudiar el “atropello” y evitar la remoción que le falta el respecto a la memoria del ex presidente.