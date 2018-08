Corrupción K Un financista explicó cómo era el circuito de venta de cheques en la causa de los cuadernos de las coimas

Se trata de Luis Spirito, al que el juez Norberto Oyarbide le armó una causa durante varios años. El rol de la empresa en el caso que se está investigando

Detrás de cada empresario involucrado en el supuesto pago de los sobornos a exfuncionarios kirchneristas hay una historia en la que la corrupción es el común denominador a toda la trama que se tejió desde el poder.

Incluso, en algunos casos, donde intervino la Justicia para desviar la atención.

Un financista reveló cómo fue el entramado de venta de cheques en el que se vio involucrado, a través de la empresa Isolux, y por que Norberto Oyarbide le armó una causa.

Luis Spirito se presentó de manera espontánea como testigo en la causa de los cuadernos, ante el fiscal Carlos Stornelli. En la Justicia, el financista dijo que Isolux inyectó en el mercado u$s12 millones a través de "cheques con montos considerables". "En un momento tuve que vender un cheque en el mercado. A partir de ahí, el infierno", lanzó según TN.

Según el testigo, la operativa de la empresa de Juan Carlos De Goycoechea -uno de los empresarios arrepentidos- era cambiar cheques para tener liquidez. "Cuando muere Néstor Kirchner se corta todo. Todos los cheques vinieron con orden de no pagar", aseguró.

Sobre la implicancia del juez Oyarbide, Spirito remarcó que si "no hay impunidad" no hubieran podido ejecutar la operatoria que hicieron: "Acá hubo connivencia entre Isolux y el juzgado de Oyarbide. Me atormentaron la vida. Me sacaron de la cancha y era todo el patrimonio que tenía para trabajar".

Cuando Spirito fue a la Justicia para cobrar parte de los cheques rebotados, Isolux presentó una demanda en el juzgado del magistrado, quien durante cinco años mantuvo la causa.

La Cámara apartó a Oyarbide en 2015 por mal desempeño y, cuando cambió de manos el caso, en un mes se dictó su sobreseimiento. "Una vez me lo crucé a Oyarbide en un restaurante de Puerto Madero y le pregunté cuándo iba a hacer Justicia conmigo. Me dijo que yo tenía que confiar en la Justicia del poder", cerró.