Irá a la Justicia Escándalo: Pepito Cibrián fue sacado del aire en radio El Mundo y denuncia censura

El productor teatral denunció que el dueño de la radio le prometió que sus colaboradores iban a firmar contrato, pero nunca ocurrió

Pepito Cibrián estaba conduciendo su programa "El Mundo de Pepe Cibrián", por Radio el Mundo, el jueves pasado cuando se repente lo sacaron del aire cuando informó que se terminaba el ciclo por incumplimiento del contrato.

El conductor estaba saludando a sus compañeros de equipo y promocionando su espectáculo "La jaula de las locas", que debutará en Mar del Plata el 19 de diciembre. Y cambió su tono tranquilo para ponerse serio y revelar los motivos por los cuales él y sus colaboradores dejaban el programa.

"Estamos en un país donde la ética y el compromiso está muy desvalorizados. En mi época con Tito Lectoure en el Luna Park, jamás firmamos un contrato. La confianza está por sobre todo y uno sigue creyendo en la palabra", remarcó Cibrián.

"Hay un señor Martín Rodríguez Flores –continuó el productor teatral– que es el presidente de Radio El Mundo. Es un hombre muy simpático que un día me convocó para hacer este programa. Acepté con gusto porque nunca había hecho radio y es un desafío hermoso. Me daba alegría hacerlo y firmé un contrato por seis meses (llevamos tres) y mis colaboradores deberían firmar el mismo contrato".

Cibrián señaló que "eso nunca llegó" y que la escusa era "mañana o pasado". Lo definió como un "seño divino" y reveló que hasta le regaló un cuadro. "Un día descubrí que llevábamos tres meses sin cobrar, ninguno de nosotros. Y esto es un incumplimiento de contrato. Yo cumplía con mi parte de hacer el programa, pero ellos no cumplían con su obligación de pago. Hasta que agotamos la tolerancia", remató.

A continuación, el conductor aseguró que su equipo realizó un trabajo muy digno y reveló que dejó de lado propuestas en el Interior del país por este compromiso. "Pero les debo decir con toda honestidad que esto se hizo insostenible, como para muchos otros compañeros. Esto es una falta de respeto", lamentó.

"Un día el programa 'El bisturí' salió al aire en nuestro horario y nadie nos avisó nada. Le pregunté a Martín qué había pasado. 'Pepe, estoy escuchando gritos y quiero decirte que si esto se corta es una censura', interrumpió el locutor y productor del ciclo Eliab Fernández.

"Veo que hay problemas del otro lado del vidrio y hay gente a los gritos. Vos tenés todo el derecho de decir lo que pasa en el aire. No pueden sacarte", agregó, según declaraciones reproducidas por Clarín.

"Bien, que quede constancia de esto, que estoy hablando con todo el derecho legal para hacer mi descargo. Lo único que hace esto es que yo sienta que mi trabajo no fue respetado y por lo tanto dejo de hacer el programa, porque no han cumplido conmigo. Se van a iniciar todas las acciones legales habidas y por haber", completó Cibrián.

"El señor Rodríguez grita que se corte la transmisión en este momento y nos quieren sacar del aire. Esto es delito y censura", repetía Eliab muy enojado.

"Este es el país que tenemos. ¿Seguimos en el aire?, este señor tendría que pagar en lugar de enojarse y gritar detrás del estudio. Todo esto lo tenemos grabado con mi abogado y mi escribana va a tomar nota. Les agradezco a todos que nos hayan acompañado y a los técnicos de la radio por su apoyo. Les deseo lo mejor de la vida a todos y espero que mis compañeros puedan resolver sus problemas acá. No sé si volveré a hacer radio pero quería que se supiera la verdad. Hay que cumplir con los compromisos. Adiós", concluyó Cibrián.