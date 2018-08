Desde el 1 de septiembre American Airlines anunció que dejará de usar efectivo en Argentina

La aerolínea ya no hará transacciones en efectivo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE). Solo se podrá usar tarjeta de crédito o débito

A partir del 1 de septiembre del 2018, la aerolínea American Airlines ya no hará transacciones en efectivo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE).



A partir de dicha fecha, los pasajeros deberán utilizar tarjetas de crédito o débito para hacer cualquier transacción en el aeropuerto, incluyendo la compra de boletos o el pago del equipaje facturado.



"A nivel global, American se encuentra en una fase de transición para que en cada uno de los aeropuertos donde operamos se realicen transacciones sin efectivo, permitiéndole a los miembros de nuestro equipo a ayudar a nuestros clientes de una manera más rápida y eficiente", destacó Gonzalo Schames, gerente de Operaciones de American para Argentina, Chile y Uruguay.



"Al dejar de utilizar las transacciones en efectivo facilitamos la tarea de nuestros empleados, quienes ya no tendrán que preocuparse por manejar dinero, encontrar el cambio exacto o cerrar una caja de efectivo al final del día. Estas son noticias positivas para nuestros clientes y para nuestro equipo en el aeropuerto", añadió Schames, según Host News.



El Aeropuerto Internacional de Ezeiza se suma a los más de 50 aeropuertos en los que opera American en todo el mundo que ya no realizan transacciones de la aerolínea en efectivo, entre estos se encuentran el Aeropuerto Internacional de Miami, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth, entre otros.



Desde Ezeiza, American ofrece vuelos directos hacia las ciudades de Miami (MIA), Nueva York (JFK), Dallas/Fort Worth (DFW) y, a partir de diciembre, Los Ángeles (LAX).