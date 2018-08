"¡Queremos flan!" Mengolini aniquiló a Alejandro Fantino por la entrevista a Alfredo Casero

“El país se derrumba y esos tipos son cómplices”, dijo la periodista y lo tildó de "pelotudo naif". El posteo de Macri tras la sátira del actor sobre los K

La entrevista que Alejandro Fantino le realizó a Alfredo Casero en Animales Sueltos generó una revolución en las redes sociales con todos los dichos que dejó el actor.

Tras la nota, Julia Mengolini estalló en las redes pero, lejos de apuntar contra el humorista, salió con los tapones de punta contra el conductor del programa de América.

“Ya me hartó el personaje de Fantino haciéndose el pelotudo naif entrevistando solo gente del mal y laburando con servicios. Ya no causa ni gracia. El país se derrumba y estos tipos son cómplices“, lanzó la periodista y abogada que en los últimos días fue noticia al sacar a la luz una denuncia contra Eduardo Feinmann por un aborto no consentido.

Todo empezó el viernes por la noche en el programa de Alejandro Fantino. Allí Casero, además de opinar de la coyuntura social y política, desarrolló de manera satírica una metáfora acerca de los 12 años de kirchnerismo.

Bajo la atenta mirada del conductor, el actor comenzó su metáfora: “A vos se te prendió fuego la casa. Tenés una familia. Son 12. ¿Está? Se te prendió fuego la casa y hace frío afuera. ¿Está? Vienen los 12 y dicen: '¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flannnn!'".

Sus dichos, con Fantino entre risas, repercutieron rápidamente en las redes sociales, tanto a favor como en contra. "¡Flaaaaan!", exclamó una y otra vez Casero. Luego, simuló golpear un bombo y en el punto clímax de su actuación lanzó: "¡La ch..., papá!; ¡Hijo de p..., no nos da flan!; ¡No anda la heladera, está todo quemado y no anda la heladera!".

El actor agregó después: “No somos bolu... Somos ciudadanos y los vamos a hacer cagar en las urnas por ch... y por cómplices de todo esto. La gente se ha muerto por estos ladrones”. En ese momento, el hashtag #QueremosFlan se había vuelto una tendencia en las redes sociales.

Horas más tarde, la sátira de Casero parece haber llegado al propio presidente de la Nación. A través de las redes sociales, Mauricio Macri compartió una fotografía en Instagram comiendo flan con caramelo. Fue un mensaje que carecía de texto y emojis, pero que muchos asociaron rápidamente a los dichos de Casero.