Venezuela en crisis Aliado de Hugo Chávez advierte: "Nicolás Maduro teme que su propia gente lo mate"

Cliver Alcalá, quien fue muy cercano al difunto presidente bolivariano, dice que el actual mandatario "tiene ya una desconfianza total"

Hay una grieta en el chavismo. Clíver Alcalá, un militar que acompañó a Hugo Chávez desde que fundó un movimiento político clandestino dentro del Ejército, en 1982, hasta su muerte, en el 2013, afirma que Nicolás Maduro “es un tirano” y que cada día tiene más dificultades para conservar el poder.

“Está cercado por sus propios colaboradores”, afirmó el general retirado y exedecán militar de Chávez. Sus críticas suenan fuerte dentro del chavismo. No solo porque proviene de la entraña de ese movimiento sino por su rango dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): es mayor general en condición de retiro, publicó elcomercio.pe.

En entrevista con El Tiempo, Alcalá afirmó que en la FANB se reproduce el generalizado malestar social que hay en Venezuela contra el régimen de Maduro, y que el presidente es tan consciente de ese hecho que desconfía de la institución militar.

Tan es así, afirmó, que las tropas y oficiales que participan en los actos a los que acude Maduro llevan rifles sin municiones. Y hasta los generales y almirantes que se reúnen con el Presidente son sometidos a revisiones humillantes para corroborar que no intentarán atentar contra él.

Para el militar la huelga general convocada por la oposición por el paquete económico que entró en vigor este lunes "pone contra la pared a Maduro. Pero también se corre el riesgo de profundizar los problemas de desabastecimiento que vive el pueblo venezolano. Son momentos difíciles para Venezuela por la tozudez de un grupo criminal. Entramos en situación de definiciones. O se logra la salida (del Gobierno) o se instalan", consideró.

Respecto al atentado que sufrió el Presidente, dijo que "muchos dudaron porque Maduro le ha mentido mucho al país. Pero todo indica que el atentado fue real y ha sido aprovechado por el Gobierno para ir contra militares que considera desleales".

Para Alcalá, no hay dudas, Madura "está cercado por sus mismos colaboradores y no puede reclamarles porque eso no es un gobierno, sino un grupo de delincuencia organizada". Y añadió: "Maduro tiene ya una desconfianza total".

En otro pasaje de la entrevista se refirió a una interna entre Maduro y Diosdado Cabello. "Hay roces entre todos ellos. Los embajadores del país, los funcionarios de las embajadas y los agregados militares llevan más de seis meses sin cobrar. Tú no le puedes pedir lealtad a quien no le estás cumpliendo. Tengo información de que más del 70% de los diputados de la Asamblea Constituyente no están contentos porque ya van a cumplir un año, en octubre, y no han hecho nada. Hay diferencias tremendas entre ellos", dijo.

Luego,aseguró de que el presidente de Venezuela "tiene miedo de que su propia gente lo mate".

"Convocó una reunión con los generales (el viernes 10 de agosto) para decirles que el atentado era de Colombia y de (Juan Manuel) Santos, y al entrar, a los generales les vaciaban los bolsillos, les hacían tacto al cuerpo para ver si tenían armas, les quitaban los teléfonos. A los generales y almirantes...", añadió.

A la hora de vislumbrar una salida a la crisis, consideró: "Tenemos que converger los diferentes sectores venezolanos en un proyecto de transición y cambio, tanto los que creemos en los modelos sociales como los que creen en los modelos capitalistas. La convergencia es la única manera de evitar que se siga destruyendo la nación y su soberanía".