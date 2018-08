Coimas en la obra pública Video: la reacción de Cristina Kirchner cuando leyeron el pedido de allanamiento de Bonadio en el Senado

La comisión de Asuntos Constitucionales le pidió al juez llevar adelante los operativos "con prudencia y decoro", en línea con reclamos de la exmandataria

Este miércoles Cristina Kirchner asistió a la sesión más impensada en su carrera parlamentaria: en el Senado de la Nación se debate y se vota la habilitación para realizar los allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa de los supuestos "cuadernos de la corrupción".

La expresidenta se mostró concentrada mientras el presidente Provisional de Senado, Federico Pinedo, leía la resolución que la cámara Alta votará para allanar sus domicilios.

En el escrito, la Comisión de Asuntos Constitucionales remarcó que el juez Claudio Bonadio deberá llevar adelante los operativos "con la debida prudencia y decoro tutelando los derechos y garantías constitucionales involucradas, en especial el derecho a la intimidad".

Te puede interesar Arrancan los micros low cost y se podrá viajar a Córdoba por $43 o Mar del Plata por $25

En este punto la expresidenta, que había exigido que no haya cámaras, no le roben joyas ni se rompan paredes durante los allanamiento, tomó un sorbo de agua.

Los senadores también remarcaron que el pedido involcura a “una senadora que fue dos veces presidenta de la República”. En otros momentos de la lectura, Cristina Kirchner hizo anotaciones y comentó con su compañero de bloque Juan Mario Pais, según se aprecia en el video publicado por el canal TN.

Te puede interesar Denuncian a Herbalife por u$s1.000 millones en Estados Unidos por estafa

La expresidenta hablará el último tramo del debate sobre el pedido de allanamiento a sus domicilios, para el que hay 24 oradores anotados. Se prevé que el debate sobre la autorización que pidió el juez federal Claudio Bonadio al Senado para allanar a la senadora del Frente para la Victoria (FPV-PJ) dure entre cinco y seis horas.

La ex presidenta será la antepenúltima oradora, seguida por el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, y su par de Cambiemos, Luis Naidenoff.

El martes, Cristina Kirchner había manifestado en una carta que no tiene "ningún inconveniente en que el Senado autorice lo solicitado por Bonadio". No obstante, pidió que no filtren al público fotos de su vivienda y que estén presentes un senador o senadora designados por ella durante el allanamiento.