La visión del Intratable Santiago del Moro: "El Gobierno no está a la altura de la circunstancia"

El conductor afirmó además que Tinelli estaría pensando en dedicarse a la política y que las coimas de los cuadernos "se sabe hace años"

El conductor Santiago del Moro afirmó en una entrevista que "nadie se puede hacer el boludo" sobre la crisis política de la Argentina y disparó: "El Gobierno no está a la altura de la circunstancia".

"Nadie se puede hacer el boludo, todos sabemos cómo está la cosa. Está muy difícil. Lo que pasa es que uno ve para atrás y ve el tren fantasma", afirmó.

"Estamos complicados. ¿Para dónde va a ir esto? Hay 30% de pobres que es gente que no tiene para comer, no es sólo un número. No tienen educación, salud, nada. El Gobierno no está a la altura de la circunstancia. Tengo la vara muy alta y siempre espero algo superador", opinó Del Moro.

Además, señaló que la posibilidad de que Marcelo Tinelli se sume a la política "era para la tribuna", pero afirmó que cree "lo está evaluando en serio".

"No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a la gente. Para ser presidente de un país como este tenés que tener una cuota de locura por momentos. Porque no es para cualquiera, tenés que estar dispuesto a dar la vida", completó.

Por otra parte, el conductor de Intratables remarcó que "los hechos de corrupción son una realidad"

"Cuando dicen ‘quieren tapar con el pasado’, no es así. Nada tapa nada. La crisis económica existe, pero este choreo es cierto. Lo de los cuadernos se sabe hace años, lo que pasa que están yendo a hablar. En ese sentido estamos ante un cambio fantástico", concluyo.