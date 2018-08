Política energética Reapareció Aranguren y dudó de los pronósticos optimistas de su sucesor en el Ministerio de Energía

El exfuncionario de Cambiemos consideró exagerado que se duplique la producción de hidrocarburos como había planteado el actual funcionario

El ex Ministro de Energía, Juan José Aranguren, reaparecióen el marco de una conferencia organizada por la Universidad Torcuato Di Tella, donde se debatió acerca de la política energética de Cambiemos.



En su exposición, consideró "exagerados" los objetivos planteados por el nuevo titular de Energía Javier Iguacel, quien afirmó que en cinco años se duplicará la producción de gas y petróleo. No obstante, felicitó al actual Ministro por la apertura de exportaciones de gas a Chile después de más de una década.



La mayor parte de su presentación la usó para describir la herencia recibida y la "populista política energética kirchnerista", que provocó "atraso tarifario, caída de producción, aumento de importaciones y enormes subsidios regresivos". "Estoy convencido que el próximo Presidente va a encontrar un sector energético mucho mejor del que recibimos nosotros", subrayó.



El ex Ministro se mostró nervioso y por lo momentos enojado, tal es así, que el tiempo destinado a recibir preguntas del auditorio lo utilizó para responder las críticas que le habían hecho los demás expositores.



En el panel lo acompañaron Fernando Navajas, economista jefe de la Fundacion de Investigaciones Economicas (FIEL) y especialista en energía; el Diputado Nacional Diego Bossio y el ex secretario de Energía (1991-1996) Carlos Bastos, según La Política OnLine.



Navajas fue quien lanzó las mayores críticas a la gestión energética de Aranguren al considerar que hubo una gran descoordinación entre la política energética y la macroeconomía, ya que la modificación del tipo de cambio tenía un impacto directo, mientras que los aumentos tarifarios provocaban "shocks inflacionarios y contaminaron la inflación núcleo".

Doña Rosa terminó subsidiando Vaca Muerta. Y con flor de subsidio

Fernando Navajas, economista de FIEL

A su vez, afirmó que hubo una "descomunal transferencia de recursos" de los usuarios residenciales al sector empresario que ubicó en torno a los 5 puntos del PBI. "Doña Rosa terminó subsidiando Vaca Muerta. Y con flor de subsidio. Eso de ponerse el pulóver para consumir menos no tiene por qué ser así. La energía no tiene por qué ser tremendamente cara. Hoy a nivel mundial se ve un tobogán formidable para los costos", aseguró.

Uno de los puntos más álgidos del debate se dio en referencia al proyecto de congelamiento tarifario impulsado por el propio Bossio, que fue tan criticado por todo Cambiemos y por Aranguren en particular. "Queremos que se desarrolle el sector energético, pero las tarifas deben ser sustentables para las pymes y para los usuarios", manifestó el Diputado Nacional. "No fueron los K, cualquier parlamento te rebota este cuadro tarifario en mil pedazos", salió en su defensa Navajas.