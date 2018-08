Corrida del dólar Cómo muestran los medios del mundo la crisis financiera de la Argentina

La prensa internacional habla de una "espiral descendente". Además advierten por el contagio provocado a otros mercados emergentes

La tensa situación cambiaria de la Argentina está siendo observada con atención en el mundo, donde cuáles son los resultados de la intervención del FMI y los posibles riesgos de contagio que la crisis puede implicar para otros mercados emergentes.

El diario español La Vanguardia señala en su título el rol fundamental del Fondo Monetario en la situación, al publicar que “El FMI revisará el plan económico de Macri para alejar al país de la inestabilidad”.

Tras una foto de apertura con un Macri rodeado de un Gabinete de gestos adustos, en el interior del artículo se puede leer: “Los políticos pensaban que estas medidas calmarían los mercados y daría al Macri cierto tiempo para enderezar la economía, pero no ha sido así”.

Además, advierte que es “es improbable” que la moneda cambie su tendencia.

En tanto, El País se inclina por enfatizar el dramatismo de la situación, al iniciar su artículo con esta observación: “La economía argentina ha entrado en una espiral descendente que nadie sabe con seguridad dónde terminará”.

Te puede interesar Arrancan los micros low cost y se podrá viajar a Córdoba por $43 o Mar del Plata por $25

El diario español también destaca la medida del Banco Central de elevar la tasa de interés al 60%, lo que califica como “disparar munción gruesa”.

Por su parte, BBC Mundo se pregunta “por qué los anuncios y medidas de Macri no están dando resultados”.

La cadena británica, en su versión en español, interpreta que “la llamada ‘corrida cambiara’ sigue y con ello se profundiza el miedo entre los argentinos, que acuden al dólar para defenderse de la devaluación”.

Además, opina que “Macri cada vez se queda con menos cartas para resolver el problema de confianza que generan su Gobierno y Argentina”.

Desde Francia, Le Monde advierte que el peso está “en caída libre” y da máximo protagonismo al FMI, al indicar que el organismo reexaminará el calendario financiero de la Argentina.

Te puede interesar La BBC compara la situación actual de Argentina con el 2001

La publicación gala también da cuenta de cierta tensión social y política, al ilustrar el artículo con una sugestiva foto de un hombre delante de pizarras de la City con el cartel “Macri pará la mano”.

En tanto, Folha de San Pablo da cuenta de la crisis financiera argentina y la señala como responsable “por contagio” de la suba del dólar en Brasil.

En esta línea, The New York Times advierte que el “catalizador” de las turbulencias en los mercados emergentes ya no es Turquía, sino la propia Argentina.