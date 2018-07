Autos Chevrolet presentó la renovada S10 y vuelve a dar pelea en el segmento que más crece

Los inmensos cerros salteños fueron el escenario elegido por Chevrolet para presentar la segunda novedad más esperada del año.

La primera fue el nuevo Cruze, que desde ahora se fabrica en la planta de Alvear, Santa Fe; y la segunda es la nueva pick up S10.



La importancia de este modelo se da por varios aspectos: por un lado, por la trayectoria de la marca en la categoría, y por el otro, por el crecimiento en ventas del segmento, el cual representa el 12% del mercado total, es decir, un promedio de 70.000 unidades.



Además, la presentación tuvo como valor agregado el lanzamiento, al mismo tiempo, de la Trailblazer, es decir, la versión carrozada de la pick up, un SUV que competirá directamente con Toyota SW4.



Nuevo diseño y más tecnología

Dos aspectos destacan a la pick up: un diseño más imponente, con un frontal que incorpora el nuevo ADN de la marca, y más tecnología, tanto para el entretenimiento como para la seguridad.

En cuanto a la estética, uno de los aspectos más destacados es el capot más musculoso, el cual se complementa con la renovada parrilla y los paragolpe más aerodinámico. Además, desde la versión LTZ, las luces de LED le dan una excelente terminación.

Por dentro, la S10 mejoró el diseño del tablero, ahora más completo, y también la calidad de materiales, con nuevas salidas de aire, más espacio de guardado y renovado tapizado.

Además tiene control de velocidad crucero, computadora de a bordo, climatizador automático delantero, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, levantavidrios delanteros y traseros (Express up/down conductor), columna de dirección regulable en altura, asiento del conductor con regulación eléctrica en 6 posiciones y apoyabrazos delantero central con portaobjetos, entre otros.

Con respecto a conectividad, suma a partir de la versión LT la tecnología Mylink, con una pantalla táctil de 7" con Bluetooth, USB y AUX IN. En el caso de LTZ y High Country (HC), se encuentra equipadas con Mylink con pantalla 8" con navegador incorporado y control de voz. En ambos casos, compatibles con Android Auto y Apple Car Play.

Motor y seguridad

La pick up cuenta con un motor 2.8L que eroga 200 CV a 3600 rpm, con torque de 440 NM en versiones manuales y 500 NM en las automáticas.



En seguridad, tiene alerta de colisión frontal y alerta de cambio de carril, brindando más seguridad en el manejo y colaborando en la prevención de accidentes.

Suma, además, sistema de monitoreo de presión de neumáticos que controla y alerta al conductor en caso de presión baja en alguno de los neumáticos y encendido de motor remoto (en las versiones AT) que permite climatizar el vehículo antes de ingresar. También suma desde la versión LS, control electrónico de estabilidad y tracción, control de ascenso (HSA) y descenso (HDC) en pendientes.

Todas las versiones cuentan con dirección con asistencia eléctrica. Además, las versiones HC están equipadas con columna de dirección colapsable, barras de protección laterales, airbag frontal para conductor y acompañante, faros antiniebla delanteros y traseros, alarma antirrobo, cinturones de seguridad delanteros con regulación en altura y pretensionador, luces diurnas LED, inmovilizador de motor, regulación interna de altura de los faros, tercera luz de stop y chapón protector de motor, entre otros.

Precios

La nueva S10 se ofrece en cuatro versiones, con cabina simple y doble, tracción simple o 4x4. Los precios son los siguientes: