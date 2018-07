Autos Hyundai y Amazon llevarán la compra de autos a la era digital

Hyundai Motor anunció que modernizará sus operaciones minoristas con un "showroom digital" en Amazon.com que permite a los compradores programar viajes de prueba, verificar el inventario, comparar precios y leer comentarios de propietarios.



Desde la página de Hyundai en Amazon, los compradores pueden ingresar a sitios web que muestran los inventarios de concesionarios especí­ficos, además de ver detalles de precios que incluyen todos los descuentos disponibles y una garantí­a de devolución de dinero de tres dí­as.



"Esta colaboración con Amazon ofrece a los clientes la capacidad de conocer los vehí­culos Hyundai de una manera que iguala sus expectativas para casi cualquier otro tipo de compra", dijo Tim Maxwell, gerente sénior de Hyundai para marketing digital, en un comunicado.

Hyundai comenzó a colaborar con Amazon.com Inc. en 2016 con "Prime Now, Drive Now", un programa en lí­nea que permití­a a los compradores de automóviles programar viajes de prueba.



Al ampliar sus lazos con la coreana, Amazon se posiciona como un competidor de sitios de investigación independientes como Cars.com y Autotrader.