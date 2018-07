Autos Vida y obra de un genio, Sergio Marchionne: de simple productor de seguros a rescatista de la gigante Fiat del colapso total

"Ha sucedido lo que nos temíamos. Sergio, el hombre, el amigo, se ha ido", anunció FCA en un comunicado. El ex CEO estaba en "coma irreversible"

En una clí­nica de Suiza donde se encontraba en "coma irreversible" desde hace una semana luego de una operación, murió este miércoles Sergio Marchionne, el hombre que hace catorce años salvó a Fiat de la quiebra y lo fusionó más tarde con Chrysler, creando el séptimo grupo de fabricantes de automóviles del mundo. Luego, supo relanzar también el grupo Ferrari.

"Ha sucedido, por desgracia, lo que nos temí­amos. Sergio, el hombre, el amigo, se ha ido", anuncio el presidente de FCA, John Elkann, en una nota.

El dirigente habí­a sido operado hace algunas semanas en el hombro, pero algunas complicaciones tras la intervención quirúrgica provocaron su estado de coma irreversible.

La familia habí­a pedido discreción y nunca comunicó el estado de salud de Marchionne.

Su grave estado provocó que FCA y Ferrari tuvieran que elegir a sus sucesores anticipadamente en un consejo de administración reunido urgente el pasado sábado.

En la primera empresa, asumió el inglés Mike Mantley que dirigí­a el área de los autos marca Jeep, mientras que en Ferrari, que es un caso aparte, de exclusiva propiedad de la familia Agnelli, el nuevo administrador es Louis Camilleri, expresidente de Philip Morris, fabricante de cigarrillos. Ferrari atraviesa un perí­odo de gran prosperidad, con un facturado de 3.400 millones de euros y beneficios en aumento en un 19,4%.

Marchionne habí­a anunciado su marcha de FCA en la primavera de 2019 y de Ferrari en 2021.

"Pienso que el mejor modo de honrar su memoria era guardar como un tesoro el ejemplo que ha dejado, cultivar los valores de humanidad, responsabilidad y apertura mental de los que siempre fue promotor", añadió en la nota Elkann, presidente de FCA y Ferrari.

El nieto de Gianni Agnelli señaló que él y su familia le serán "siempre gratos por todo lo que hizo" y mostró su cercaní­a a la esposa de Marchionne, Manuela, y a los dos hijos de su precedente matrimonio, Alessio y Tyler.

La historia en Fiat de Marchionne comenzó en 2003, cuando Umberto Agnelli lo llamó para que formar parte del consejo de administración de Fiat a pesar de que no tení­a alguna experiencia en automóviles y llegaba del sector de los seguros.

El año siguiente se convirtió en administrador delegado en un momento en el que la sociedad acumulaba grandes pérdidas.

Con su habitual jersey negro, consiguió en esos 14 años sacar a Fiat de la crisis y convertirla en una "sociedad solida y con un futuro brillante y luminoso", como aseguró el pasado junio cuando se anunció su plan industrial hasta 2022 y 45.000 millones en inversiones.

Este italiano, aunque crecido en Canadá, fue un visionario y el artí­fice de la posibilidad que daba la fusión con el grupo estadounidense Chrysler en 2009, que relanzó la compañí­a de la familia Agnelli, aunque ahora con sede legal en Amsterdam (Holanda) y fiscal en Londres.

Los números de la era Marchione lo dicen todo: el facturado pasó de los 47.000 millones de euros en 2004 a los 141.000 millones del pasado ejercicio, mientras que de unas pérdidas de 1.500 millones de euros en 2004 pasó a un beneficio neto de 4.400 millones en 2007.

Marchionne, considerado un tipo duro, tuvo importante enfrentamientos con los sindicatos del sector al saltarse el convenio colectivo.

Pero también con la asociación de empresarios (Confindustria), de la que salió en 2011 tras varias divergencias y que en su momento fue un hecho clamoroso.

También supo relanzar las marcas del grupo estadounidense como Jeep, a la que consideraba "el buque insignia de la compañí­a" con el lanzamiento en Europa de modelos como el nuevo Wrangler y el nuevo Cherokee.

En Italia, apostó por la fábrica de Pomigliano donde se fabrica el nuevo Panda y reinventó nuevos modelos como el 500L y tres nuevos Lancia: Ypsilon, Voyager y Flavia.

Con Marchionne, Ferrari volvió a ser la joya de la corona de la familia Agnelli, tras adquirir el 90% de las acciones que estaban en manos a bancos e inversores y crear una sociedad separada de Fiat que cotiza en la Bolsa.

Los resultados de Ferrari en el primer trimestre de 2018 eran de un beneficio en aumento del 19,4 % respecto al mismo periodo del año pasado y un facturado de 3.400 millones.

Visita a la Argentina con elogios a Macri

En marzo de este año, Sergio Marchionne habí­a visitado fugazmente la Argentina, donde se reunió con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y elogió el rumbo del paí­s.

"He estado en la Argentina en otras ocasiones, me he entrevistado con otros presidentes y es la primera vez que veo este ambiente, es algo realmente alentador", dijo entonces tras su entrevista con el presidente argentino.

Marchionne devolví­a así­ el gesto de Macri, que habí­a visitado en febrero la planta de Fiat en Córdoba, para el lanzamiento del modelo Cronos.

"El presidente Macri conoce el sector y le contamos sobre nuestra inversión de u$s500 millones en Córdoba y nuestra confianza sobre el futuro de la Argentina", dijo el CEO de Fiat Chrysler Marchionne tras el encuentro.

Además, se mostró optimista respecto de la posible firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.