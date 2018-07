Nueva etapa Diego Vignati, presidente de Nissan: “La devaluación es parte de una mejora de la competitividad argentina"

Tras arrancar la fabricación de la Frontier en Córdoba, el CEO de la japonesa habló de la economía y el futuro de la marca desde que se radicó en el país

Apenas terminó el acto protocolar que dio por finalizada la etapa de preparación para arrancar la fabricación de la pick up Nissan Frontier en la Argentina, el número uno de la marca en el país, Diego Vignati, se dispuso con la prensa a dialogar sobre el mercado, la situación macroeconómica y los planes de la marca desde que se radicaron en la Argentina como nueva terminal.



Su experiencia en la industria data de una larga historia y ha presidido diferentes marcas, hasta que llegó a Nissan al mismo momento que la marca anunciaba que dejaría de ser importador para convertirse en fabricante.



Fue un proceso de cambio que arrancó en 2015 y que finalmente, tras invertir u$s600 millones, logró concretarse. En el mismo plan, además, Renault (con quien integra una alianza global) producirá la pick up Alaskan y Mercedes Benz la nueva Clase X.

La planta donde se llevará adelante el proyecto es de Renault, pero el conocimiento y todo el aporte técnico llega de mano de los japoneses, con 80 años de historia en la fabricación de pick ups. Sin embargo cada marca hará su propio juego y será rival de la que hoy es socia, con un objetivo claro: ganar market share en un segmento que actualmente es una de las “estrellas” en ventas.



En este contexto, Vignati arrancó contextualizando el mercado donde hoy empiezan a competir, tras ser consultado sobre la devaluación y cómo se transmiten a la casa matriz estas turbulencias.



“Estas multinacionales operan en diferentes mercados, con distintas realidades y saben que hay regiones del planeta que son más inestables que otras. En la Argentina no es la primera vez que se produce una devaluación brusca y de alguna manera le transmitimos a los headquarters que esto forma parte de un ajuste que nosotros consideramos que era necesario en la economía argentina", comenzó Vignati.

Luego agregó que "el tipo de cambio de $20 no era sostenible, porque la economía argentina no era competitiva. La devaluación fue violenta y tal vez no haya sido buscada por el Gobierno, pero al final creemos que puede ser positiva en el mediano plazo. Ahora estamos sufriendo el efecto negativo de la devaluación, que es la inflación y un aumento de las tasas de interés. Pero creemos que en algunos meses debería estabilizarse. También en algunos meses comenzaremos a ver los efectos positivos de la devaluación, por parte de los sectores dedicados a la exportación. Si bien ahora puede ser un tema doloroso, creemos que forma parte de una mejora de la competitividad de la Argentina”, dijo el directivo.



Consultado sobre los precios de los autos, que se incrementaron notablemente los últimos meses, el directivo explicó que en el caso de Nissan recién se están recomponiendo los valores tras la devaluación, pero que todavía no fue todo aplicado en las listas finales sino que la actualización llegó hasta un dólar a $24, por lo cual queda mucho por trasladar siempre que la demanda y el mercado lo permitan.

“Estamos recomponiendo nuestra rentabilidad aumentando moderadamente los precios, el promedio de aumento es de 5% mensual y todavía falta”, comentó el directivo.



Por otro lado, aseguró que esta situación impactará en el mercado, por lo cual las cifras hacia fin de año se ajustaron a 830.000 unidades promedio, con una baja importante que se sentirá estos meses y se irá recomponiendo hacia fin de año cuando se empiece a sentir un efecto positivo de la devaluación.



En cuanto a la marca y el anuncio más importante que convocó a todo tipo de autoridades, entre ellos el presidente Mauricio Macri, el número uno de Nissan en la Argentina explicó que “si fuera un juego esta sería la etapa 1, con el arranque de la producción en serie. Ahora se seguirá trabajando en calidad hasta que comience la venta, que será en noviembre, momento en el cual se espera una economía más dinámica por el tipo de cambio más competitivo que ayudará a algunos sectores. También hacia fin de año tendremos más fortalecida la red de concesionarios, el servicio de post venta y la atención al cliente con nuevos puntos de venta”, comentó Vignati.

Durante el primer año se planifican producir 50.000 unidades entre los modelos de pick ups. En 2020 se espera llegar al máximo de la capacidad instalada, que son 70.000 unidades. El 50% de la producción se destinará a exportación, en una primera etapa a Brasil.



Para lograr este hito histórico se trabajó mucho en la planta. “Cuando se empezó a pensar este proyecto se vio cual era la realidad de Santa Isabel, se implementó un plan de mejoras muy exitoso, Renault hizo un gran trabajo y los visitantes que vinieron de Nissan hace tres años hoy dicen que parece otra planta.



También fue aprobado por la gente de Mercedes Benz. “Una marca tan prestigiosa no le daría a cualquiera la producción de un modelo que llevará la estrella”.



Entre otras cosas, Vignati explicó que la inversión fue realizada para fabricar la Frontier en el país pero también para tener un crecimiento general, con el cual aspiran pasar de 3% de participación de mercado a 5 por ciento.



“Queremos seguir creciendo hasta llegar al 5% lo antes posible con una gama de productos que es equilibrada. No sirve lanzar muchos productos de bajo volumen porque genera complejidad. Lo que si puedo decir es que lanzaremos el Leaf el año próximo porque Nissan es líder en vehículos eléctricos y queremos dar los primeros pasos. Creo que será en el primer semestre. No es de alto volumen, hay que desarrollar infraestructura, pero somos número uno en el mundo y tenemos que lanzarlo para que nos ayude a transmitir el mensaje de tecnología que lleva adelanta la marca”, ratificó.

En cuanto al segmento de pick ups, los planes son llegar al 10% de mercado. "Es un segmento súper competitivo pero tenemos confianza que vaya creciendo a medida que la economía crezca, ayudada por varios sectores como la recuperación del campo", dijo.



Por otro lado aseguró “Si la Argentina mejora la competitividad de su industria, nosotros podemos mejorar la producción local y nos gustaría llegar a otros mercados. Además se trabaja en mejorar la integración de partes que actualmente es de 30%, pero apuntamos a llegar al 40% en poco tiempo. Esto es vital para ser más competitivos, porque la Ley de Autopartes brinda beneficios cuando se aumenta la participación local y también porque se debe pensar que al tener un contenido local menor se está en desventaja con los competidores”, comentó Vignati.



Para terminar, la pregunta fue que pasará a futuro: ¿Con la mejora de la planta, se podría fabricar otro modelo en la Argentina?

"Este es un paso importante, si nos va bien se podría avanzar. Lo importante es que hoy con la producción de tres modelos en Brasil, tenemos una mezcla de productos relevantes en el Mercosur. Igual, ojalá podamos lanzar algo pronto.