Cumbre automotriz Argentina y Brasil se reúnen para negociar las bases del intercambio comercial y negociar el flex

Representantes de ambos países se reunirán en Buenos Aires para tratar algunos puntos que serán clave para cumplir con las obligaciones de la industria

Los representantes de los fábricas automotrices que operan en la Argentina, junto a funcionarios del Gobierno Nacional, recibirán entre hoy y mañana a sus pares brasileños a fin de destrabar algunas pautas del comercio automotor entre ambos países.

Son varios los puntos por tratar, pero uno de los más urgentes es ver el alcance del plan ROTA 2030 que se quiere implementar en el país vecino y que podría perjudicar a la Argentina. Por eso, desde el ámbito local, se explicará que no seguirán negociando un acuerdo de intercambio comercial 2020-2022 hasta que el país vecino no garantice, vía Boletín Oficial, que los subsidios del programa Rota 2030 alcanzarán este mercado.

Te puede interesar Groupe PSA lanza nuevo modelo para vender en la Argentina, pero pide flexibilización laboral para afrontar las "turbulencias"

El programa fue presentado por el presidente Michel Temer en el Congreso y consiste en un paquete de incentivos fiscales y de nuevas reglas para la industria automotriz brasileña, que apunta a atraer nuevas inversiones para el sector. El proyecto de Ley abarca desde beneficios impositivos hasta nuevas exigencias ambientales y de seguridad.



El plan no fue bienvenido en la industria local porque se teme que esos beneficios terminen cautivando las inversiones que fueron comprometidas por diferentes marcas en la Argentina hasta 2023, que son por 5.000 millones de dólares.

Por ese motivo, el ministro de Producción, Dante Sica, enabeza las reuniones a fin de evitar que el Rota 2030 genere desequilibrios en el Mercosur, ya que entre otras cosas, el programa contempla la aprobación de un marco normativo previsible para los próximos 12 años, a fin de que las marcas se comprometan a invertir u$s1.300 millones para desarrollar y fabricar nuevos modelos de autos en Brasil.



Otro punto establece cambios para el IPI, que es el Impuesto sobre Productos Industrializados, el cual se espera que se comience a aplicar en función de las emisiones ambientales en los vehículos y ya no sólo en la cilindrada.

Te puede interesar Estos son los 0Km más vendidos en el segundo mes más crítico para los concesionarios

En este contexto, el gobierno del país vecino se apura para cerrar un nuevo Pacto Automotor Común -PAC- antes de la celebración de las elecciones presidenciales en octubre, pero el a nivel local buscarán que eso no suceda y también pondrán en el tapete el futuro "flex" (relación exportaciones-importaciones) hasta que se resuelva el futuro del Rota 2030.



Los gobiernos habían comenzado hace algunos meses a negociar el Pacto 2020-2022, donde el flex es el punto en discordia y mostró un rechazo de Brasil que pretende un intercambio más elevado.

En la Argentina los planes son otros. Hace algunos días, en el inicio de la fabricación de la nueva Nissan Frontier en Córdoba, en la planta de Renault, el presidente de la automotriz y presidente de la Asociación de Fábrica de Automotores -ADEFA-, Luis Fernando Peláez Gamboa, explicó que el flex es un tema que ha sido de vital importancia para las terminales. Todos trabajamos con las inversiones para mejorar las exportación, de tal forma que por cada dólar que se exporte se pueda importar el 1,5 y que eso pueda cumplirse en el mediano plazo.

"Es claro que con la proyección actual es posible que no cumplamos el 1,5 como industria. Por eso el trabajo que estamos haciendo y donde ya hay apertura en ambos Gobiernos, es que en el próximo Comité se haga una extensión de dos a tres años con el fin de coincidir con el plan 1 Millón, que aumente producción y en ese lapso se pueda alcanzar el 1.5 acordado.



"Lo que buscamos es una extensión del plazo. Hay varias discusiones que se están realizando y esperamos extender el acuerdo de junio 2020 a 2023 para que en el periodo adicional y con la entrada de nuevos proyectos se compense el flex", aclaró el directivo.



Para eso, se necesita exportar más y ser más competitivos. Consultado sobre el valor del dólar actual, y si $28 permite mejorar las ventas al exterior, el presidente de Renault y ADEFA dijo que "esto lo tiene que regular el mercado, es un elemento exógeno que no manejamos y no tenemos visión específica de cuánto debe estar. Hoy quien exporta está beneficiado, quien importa no. Y esta industria automotriz es exportadora pero requiere de mucha importación también, por eso se necesita el desarrollo local de autopartistas para compensar en el corto plazo", finalizó.