El auge de las "chatas" Ford analiza fabricar una pick más chica que Ranger para competir con la Fiat Toro

La marca estudia desarrollar otro modelo para meter en el segmento de los utilitarios y complete la oferta con una versión de entrada de gama

Ford estaría trabajando en el desarrollo de una nueva pick up. Sería compacta, más chica que la Ranger y similar a la Fiat Toro.

Con este desarrollo, la marca del óvalo se metería por primera vez en ese segmento.



No hay información oficial al respecto y desde la filial argentina se lo descartaron por completo a TN Autos, pero los rumores son muy fuertes en medios reconocidos de alcance mundial.



Inicialmente, la nueva chata estaría disponible únicamente en el mercado norteamericano. En Estados Unidos este año se volvió a fabricar la Ranger, como consecuencia del crecimiento de la demanda de este tipo de vehículos.

Te puede interesar Chevrolet presenta la renovación de los modelos Onix y Prisma 2019

futura pick up del Óvalo estaría desarrollada a partir de la plataforma del Focus

nueva pick up ingrese a la línea de montaje bonaerense sin una fuerte inversión por parte de la terminal

La pick up en cuestión sería monocasco (autoportante) y no con chasis de largueros, como la Ranger argentina. Lo que sí copiaría es la carrocería de doble cabina, es decir, tendría espacio para dos pasajeros delanteros y tres traseros.Según el medio Automobile Magazine, la. Pero no la del Focus argentino, sino la de la cuarta generación que se presentó en Europa. En Pacheco seguirá fabricándose la tercera.Esto impediría por completo que la. La fábrica argentina necesitaría una renovación profunda para adaptarse a la nueva plataforma y, por eso, el sueño de otra chata nacional todavía está lejos. A futuro, nadie se anima a descartarlo.