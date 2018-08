Cordó Miranda, CEO de PSA Venta de 0km: "Hay una crisis de inventario que se debe resolver inmediatamente“

Inventario, posicionamiento de las marcas Citroën, DS, Peugeot y economía fueron parte de la charla con el "1" del Grupo desde su vuelta a la automotriz

El lanzamiento del nuevo DS7 Crossback fue el marco adecuado para la presentación en sociedad de un viejo conocido en PSA: Gabriel Cordó Miranda.

El ahora Country Manager de PSA Groupe (Peugeot-Citroën-DS), formó parte de la compañía durante 21 años; se retiró cuando era número uno de Peugeot para probar otros desafíos; y en abril de este año regresó para asumir el control de las tres compañías.

Que lo convoquen nuevamente fue uno de los pocos casos que suceden en este tipo de empresas, y por eso había mucha ansiedad por charlar con él y conocer qué piensa del mercado actual. Entonces, la pregunta obligada antes de arrancar fue cómo se siente en este regreso. Y en una respuesta más que contundente aseguró: “Es como volver a casa”.

“Estar de nuevo en PSA es como volver a casa”

Cordó Miranda no solo tiene una larga trayectoria de dos décadas en la marca, que no se borra con una corta ausencia, sino que se maneja es como un pez en el agua cuando habla de autos e industria. Se apasiona.

Gabriel Cordó Miranda, Country Manager de PSA



En este contexto, y después de presentar el modelo más importante para la marca DS en el país, por ser el primer vehículo de la segunda generación fabricado 100% por la marca desde que salió del paraguas de Citroën, nos sentamos a charlar de mercado, precios, las compañías del grupo y el futuro.



- Gabriel, el mercado acaba de vivir una fuerte devaluación. Algunos están contentos porque es bueno para exportar, pero afecta la importación y las automotrices que fabrican en el país aún dependen de autopartes que vienen del exterior. ¿Cuál es la ecuación final de esta situación?



- Cuando las variables macroeconómicas se revolucionan tanto no es conveniente para ninguna cosa. No es bueno para nada la revolución de forma tan fuerte y en un plazo tan corto, porque es un negocio que necesita previsibilidad, y si trabajas en un mercado que crece al 20% y en un mes cae al 18%, es algo que no puede ser bueno en ningún sentido.



- ¿Eso provocó que se encuentran con el stock más alto de los últimos años?

- Los constructores en la Argentina están viviendo una crisis de stock que es un hecho, porque venís fabricando y stockeando las redes para un mercado que crece 20%, de 950.000 unidades o 930.000 unidades, y de pronto hay que recalcular todo para un mercado de 820.000. O en lugar de cerrar el mes con 85.000 unidades, te encontras con 65.000.

Es fácil decirlo, pero con tasas de interés del 45% anual, cuando nadie tiene un concesionario de autos con el stock comprado con su plata en efectivo, sino que usan la financiación, es imposible.



Hay que pensar que en un local se venden 70 autos al mes promedio, se necesitan más de dos meses de stock, y nadie tiene ese capital para abastecerse. Todo funciona con crédito, entonces si la demanda cae 18% y las tasas de interés suben al 45% aparece la crisis de inventario que hay que resolver inmediatamente, porque sino hay daños colaterales severos.



- ¿Cómo impacta esta situación en los resultados del grupo?

En market share nos encuentra con una estabilidad relativa de décimas de diferencia contra lo que venían desempeñando hace un año atrás. En total, el grupo tiene 13% del mercado. Nuestra pretensión es crecer, tenemos un plan de tres años, entre 2019 y 2021, basado en estrategia de productos y servicios asociados. Entendemos que estamos progresando mucho en esta asociación entre el vehículo que ofrecemos y la satisfacción del cliente, algo que para nosotros es muy importante.



Para eso también tenemos en mente varios lanzamientos: se viene el nuevo Citroën C4 Cactus regional, el Peugeot 308 europeo; nuevas versiones de Jumpy y Jumper mixtas y posiblemente Rifter, una especie de Partner más moderna, en 2019.

- También tienen en macha la inversión en la planta de El Palomar, donde anunciaron un desembolso de u$s320 millones ¿En qué estado se encuentra?

- La inversión en la nueva plataforma tiene sus etapas. La plataforma está asociada a un proyecto de vehículo, pero hay más de un vehículo que se podría fabricar. El primero que está definido arrancará a fines de 2019.

El producto que fabricaremos en El Palomar viene con pretensiones de exportación importante, no viene a un segmento de nicho

No podemos decir qué modelo es, pero si podemos asegurar que es un producto con pretensión de exportación importante, no viene a un segmento de nicho.



- ¿Podría ser la pick up?

"No puedo dar detalles. Puedo decir que el proyecto de una pick up existe para los mercados que corresponda del grupo, que podría tener un correlato en América Latina. La estrategia del grupo PSA de ser ofensivos comercialmente en utilitarios, con la oferta que hoy tenemos en furgonetas y furgones, y la pick up iría a ese mundo, es una estrategia que incentiva.





seis primeros meses del año las ventas crecieron 38% y la rentabilidad sobre ventas un 8%.

- En losGran parte de este crecimiento tuvo que ver con los resultados de Opel y Vauxhall, las marcas que se adquirieron en 2017 y que tienen como finalidad aportar al crecimiento, que en la empresa, a partir del programa Push to Pass, se puede dar de forma orgánica o estratégica: es decir, crezco con mis marcas o hay adquisición.

- Nadie lo hizo. El mercado aumentó los precios 40% desde enero, pero el 30% de esa parte fue de mayo a julio. En tres meses incrementó un 30%, de modo que no se puede trasladar todo porque la devaluación fue de 40%.

Se corrige cuando se puede, hay que bajar los niveles de stock y para eso hay que dar beneficios a los clientes. Entonces tratamos de ofrecer tasas de interés convenientes, de 9 a 12%, mientras que en el mercado son de 40%, y esa diferencia la tenemos que compensar nosotros. Por eso hoy es un buen negocio comprarse un auto a tasa fija con una tasa de 25% menos que la del mercado.

- ¿Qué pasará con los valores de los 0km hacia fin de año?

- Depende del tipo de cambio. Si se estabiliza, verán precios de los autos que tendrán más que ver con la inflación doméstica, del 1 a 2% mensual, y no con cosas extraordinarias como fue desde mayo a esta parte que fue de 20%.



Eso no es bueno para nadie, lo lamento por nuestro clientes pero no hay forma de seguir produciendo de manera viable sin mirar los precios cuando los autos tienen componentes extranjeros.



- El incremento de precios deja cada vez más modelos cerca del impuesto interno. ¿Qué esperan al respecto de parte del Gobierno?

- Seguimos tratando de no sumar el impuesto a nuestros autos, pero las autoridades deberían entender que los límites que se calcularon eran para unos precios que hoy son 40% más altos, el límite se debería actualizar antes de enero de 2019, eso debería ocurrir antes.



- ¿Modificar la base o eliminarlo?

- Se puede aspirar a modificar la base, que ocurra, y que los autos tengan el valor correcto, que no sean distorsionados.

El grupo y sus cambios

El regreso de Cordó Miranda a la automotriz se dio bajo el cargo de Country Manager de Groupe PSA, así se llama desde 2016, cuando la empresa lanzó a nivel mundial su nueva estrategia Push to Pass que tiene dos objetivos:

excelentes resultados y tienen planes de seguir creciendo hacia delante.

- “Ser un constructor automovilístico mundial de referencia, líder en eficiencia.”- “Convertirse en un proveedor de servicios de movilidad reconocido, que establezca una relación duradera con sus clientes.”En esta línea, lograronEn este escenario, el posicionamiento de cada una de sus marcas es diferente, un necesidad básica que buscarán que quede clara en el mercado, lo cual no ocurre de un día para otro.

“La diferencia se irá viendo en el tiempo y habrán exponentes que marcaran eso, un caso es DS7 Crossback que se declara como una marca francesa. El resto son marcas globales”, dijo Cordó Miranda.

De hecho, durante la presentación y cuando definió este producto, el directivo dijo: “Lo establecido en los Premium es lo alemán, nosotros venimos por el lujo francés”.

“Lo establecido en los premium es lo alemán, nosotros venimos por el lujo francés”

En este sentido, DS es la marca Premium del grupo y lanzará un nuevo modelo por año, el cual Cordó Miranda dice: “Cada auto será París con ruedas. La característica de esta gama es el cuidado en sus detalles, el nivel y el estilo único".

La venta de los modelos estarán asociada a los DS Stores que serán 8, con diseño de boutique, ya que al ser de escala baja (piensan vender 1000 unidades DS por año) pueden darse el lujo de brindar atención personalizada. “Cada vendedor debe ser como el jefe de producto de una marca”, explicó el 1 de PSA.



En el caso de Peugeot, el objetivo es que se posicione claramente como la marca Premium entre las generalistas. “Es nuestra vocación y se plasmará en el tiempo”. Para eso cuentan con modelos exclusivos como 3008, 5008, y se verá en próximos lanzamientos. “Es la visagra entre el mercado Premium y el generalista”, reconfirmó un hombre que hizo toda su carrera en la marca.



Citroën, por último, es la generalista. Es una marca que contempla más al usuario, donde se mira cómo resolverle cuestiones prácticas.

“Por ejemplo, yo soy usuario de dos modelos de 7 asientos porque tengo cuatro hijos. El Peugeot 5008, de 7 plazas, que es un auto que habla de mi, de quien lo maneja; y el Citroën C4 Grand Picasso que es un auto que me resuelve necesidades. Cumplen la misma función pero se sienten diferentes”, explicó.