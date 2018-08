Herrero, CEO de la firma Toyota Argentina: "En 2019 llegaremos a las 150.000 unidades de Hilux y SW4 producidas en Zárate"

Con un mercado que cae en ventas al 18%, después de crecer 20%, la japonesa es la automotriz más sólida que redobla apuestas para el año próximo

El mercado automotor tuvo un giro inesperado en los dos últimos meses. De tener un ritmo de crecimiento en ventas sin pausa, pasó a sufrir una caída de 17% en junio y otra similar en julio, obligando a las marcas a reacomodar sus previsiones a futuro.

En general, según consultas realizadas por iProfesional, las automotrices coinciden en que se deben ajustar la producción, rever las proyecciones para los próximos meses y adaptarse a un nuevo escenario.

Toyota, sin embargo, es una de las pocas que en medio de las turbulencias redobla la apuesta y asegura que su deseo es incrementar la producción en 2019. En más, sus ventas crecen y la pick up Hilux sigue siendo invencible, dueña del 40% del segmento.

En este escenario entrevistamos a Daniel Herrero, presidente de la automotriz, quien anticipó los planes a futuro.

- El mercado sorprendió con una baja inesperada. ¿Cuáles son sus perspectivas para el año?

Estimamos 850.000 unidades patentadas para el mercado argentino en 2018. En lo que respecta a la producción, estimamos un total de 565.000 unidades para toda la industria automotriz argentina.

Por el otro lado, el mercado argentino ha tenido una caída de alrededor del 15% en las ventas. En nuestro caso, las exportaciones compensaron esta contracción. De hecho, en Toyota estamos trabajando para superar nuestro propio record de 91.000 unidades patentadas en 2017.

En lo que respecta al mercado de pick ups, este segmento fue ganando terreno en los últimos años y continúa con esa tendencia. El crecimiento de sectores como el campo, la minería y servicios son fundamentales en ese sentido. Nosotros hasta el momento no hemos sentido que este segmento se haya resentido como la media de mercado -lo demuestra también el liderazgo de Hilux-, y eso es una excelente noticia.

- Como mencionó, Toyota es número uno en venta de pick ups y SW4 es un vehículo que anda muy bien, ambos fabricados en la argentina, ¿Cómo ven el futuro del segmento?

- Más allá de la coyuntura, en Latinoamérica en general el segmento de las pick ups, así como el de las SUVs, está en continuo crecimiento desde hace algunos años. Creo que es una tendencia que aún continuará en alza, hay mucho potencial y camino por recorrer.

Desde Toyota este año vamos a superar la capacidad técnica de la planta para alcanzar las 142.000 unidades fabricadas entre Hilux y SW4, estamos fabricando a un ritmo de un vehículo cada 90 segundos

Desde Toyota este año vamos a superar la capacidad técnica de la planta para alcanzar las 142.000 unidades fabricadas entre Hilux y SW4, estamos fabricando a un ritmo de un vehículo cada 90 segundos. Este año invertimos casi u$s100 millones e incorporamos 100 personas más para inaugurar la expansión de la planta de motores. Pero siempre pensamos en el próximo paso: nuestro deseo es fabricar 150.000 unidades en 2019.

- Justo en estos días se puso en marcha la producción de una nueva pick up nacional (Nissan Frontier) y ya son 4 las que se fabrican en el país. ¿Qué ventaja tiene para la industria que la producción se vaya especializando en un segmento?

- Al contrario de lo que cualquiera pudiera imaginar, para nosotros es una excelente noticia que nuevas marcas inviertan y se instalen en Argentina para fabricar picks-ups.

Es realmente positivo que Argentina se convierta en un polo especializado en producción de este tipo de vehículos, ya que eso ayuda a generar una cadena de valor sólida. Y para lograr mayor competitividad a nivel global, con mejor calidad y menores costos, hay que producir a gran escala. A su vez, esta escala sirve también para que cualquier otro fabricante que desee producir este tipo de vehículos no piense en otro país de la región que no sea nuestro país.



Argentina está en un proceso de crecimiento como productor. Desde Toyota Argentina ya exportamos a todo Latinoamérica y podemos exportar hacia Europa, mismo a México. Pero para que sea sustentable en el tiempo hay que lograr condiciones de competitividad similares en escala de producción a las que pueden tener las principales plantas de producción del mundo, como en Tailandia o China.



- Por último, el poderío de Hilux es enorme, supera todas las crisis y sale invicta. ¿Por qué son líderes indiscutidos y cada vez ganan más mercado? ¿Que tiene la Hilux que no tienen los competidores?

- Toyota tiene una visión a largo plazo y eso le permitió su constante crecimiento en el país y en el mundo, más allá de los desafíos coyunturales. En mercados en vías de desarrollo como los de América Latina, las principales preocupaciones fueron siempre el tipo de cambio y crisis puntuales en algunos de los países. En este sentido, el objetivo fue siempre compensar esas dos variables a partir de una base de exportaciones para toda la región y compensar en nuestros mercados lo que es exportación con mercado doméstico.

Por eso en Toyota trabajamos en la eficiencia de los procesos, enfocados en lograr una mayor competitividad de la producción local y ampliar nuestros destinos de exportación. De un total de 142.000 camionetas producidas en el país, el 75% se exporta. Hoy tenemos países de Latinoamérica como Colombia, Chile o Perú, que están muy fuertes y demandando más unidades.



Hilux fue construyendo su liderazgo año tras año, una posición que mantiene en su segmento desde hace 12 años. Esa reputación se construyó a través de los mismos valores que presentan los demás vehículos de la marca: la calidad, durabilidad y confiabilidad, sumado al gran esfuerzo que realizamos para lograr la satisfacción de nuestros clientes, tanto en la experiencia de venta como en la posventa, donde siempre buscamos exceder sus expectativas.