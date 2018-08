Caen 2% en julio Concesionarios aseguran que es un buen momento para comprar un auto usado

Con ventas que cayeron menos de los esperados, vendedores sostienen que los vehículos seminuevos no siguieron el ritmo de subas de los 0km

El mercado automotor sufrió en junio y julio uno de los golpes más fuertes de los últimos dos años, cuando las ventas de 0km empezaron a contraerse y cayeron de forma consecutiva casi un 18%, tras crecer 20 por ciento desde hace meses.

El incremento en el precio de los autos nuevos, producto de la devaluación, afectó la confianza de los compradores e hizo inevitable para los concesionarios mantener las listas sin modificaciones.

En este escenario, desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA), que supervisan las ventas de usados, aseguran que las transferencias de estos modelos no están sufriendo la misma crisis, y que por el contrario, hoy son una oportunidad.



De acuerdo a la CCA, en julio se vendieron en el país 153.219 vehículos usados, una baja del 2,46% con respecto a igual mes del 2017, cuando se comercializaron 157.087 unidades. Comparado con junio (131.185 unidades), la suba llega al 16,80 por ciento.



En el acumulado de los 7 primeros meses del año, el volumen llega a 1.027.544 unidades, un crecimiento del 6,07% con respecto a igual período del año pasado, cuando se vendieron 968.785 vehículos.



“Julio nos sorprendió. Esperábamos una baja que no superara el 10% pero la misma fue de 2,46%. En estos primeros siete meses del año, tuvimos tantos cambios económicos que nos modificaron las expectativas y las reglas de juego del sector”, dijo Alberto Príncipe, presidente de la CCA.



“Los autos 0km vienen subiendo a un ritmo importante desde fines de abril (entre un 20 y 25%), porque no pueden quedar atrasados respecto del dólar, pero la contrapartida es que el sector del auto usado, que tendría que acompañar las subas, inexplicablemente por ahora no lo hace. Es indudable que esta situación no va a seguir en forma permanente”, agregó.



“Hoy este mercado es la mejor opción que tienen los compradores. La pregunta que nos hacemos es cuánto durará. Lo determinara las terminales y los concesionarios el tiempo que puedan sostener la falta de rentabilidad. Siempre digo que las crisis crean oportunidades, ésta es una de ellas”, finalizó el directivo.



Por modelos, el más vendido de julio fue el Volkswagen Gol, con 10.772 unidades, seguido por el Chevrolet Corsa con 7.074 y Renault Clio, con 4.766 operaciones.

Luego se ubican el Ford Fiesta, Fiat Palio, Toyota Hilux, Ford Ecosport, Ford Focus, Ford Ka y Ford Ranger.