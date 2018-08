Después de 20 años Valentina Solari deja la dirección de DS y Citroën, la marca donde dejó su sello

Si hay alguien que está identificado con una marca, esa es la directora de las francesas, especialmente con el Chevron. Ahora emprende nuevos rumbos

La noticia dejó sin palabras a gran parte de los periodistas que, habitualmente, recorren el mundo de las automotrices y toman contacto con sus directivos.

Valentina Solari es, en este ambiente, una de las profesionales más exitosas y reconocidas. No solo por su capacidad profesional, sino por su trato humano y cordial.

Es por eso que el alejamiento de Citroën, la marca donde realizó toda su carrera vinculada al mundo de los autos y donde estuvo 20 años, fue una noticia que sacó de foco los temas que llaman la atención estos días, como son los precios, lanzamientos y novedades de la industria, para hablar de la personal.

Te puede interesar Con el auge de las pick ups y la llegada de nuevos jugadores, se viene la Toyota Hilux 2019

Valentina, nacida en Entre Ríos, Gualeguaychú, donde vuelve cada vez que tiene un tiempo libre, y quien en su adolescencia se destacó como gran jugadora de tenis, pasó toda su vida dedicada al trabajo en Citroën, donde depósito sus conocimientos y nuevos aprendizajes de forma constante.

Además, hace poco más de un año, tomó el control de DS, la marca premium de PSA Groupe.

Pero no solo eso, su capacidad puertas adentro de la empresa se reflejó en cada presentación de producto o novedad que comunicó, con su impronta marcada en cada detalle que incluía desde la organización del evento hasta el control de un listado para anotarse y obtener una entrevista, pedir una información adicional o contar con alguno de sus minutos a solas para obtener algún dato extra.

Te puede interesar Chevrolet lanza la versión más económica del Cruze de cuatro puertas

En la última entrevista realizada en Cariló, junto a Rodrigo Pérez Graziano, director de Relaciones Externas

Seguramente su futuro profesional será tan exitoso como hasta ahora, pero en Citroën deja su huella y llevará un tiempo olvidar su nombre, aunque todo su equipo data de la misma capacidad y calidad, con Soledad Bereciartúa, gerente de Comunicaciones, a la cabeza.

“Desde Groupe PSA agradecemos a Valentina por todos estos años de pasión en su trabajo, en cada uno de los puestos que ha ido ocupando. Para Citroën y DS fue muy importante haber contado con su valioso aporte. La saludamos con mucho afecto”, dijo Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de Peugeot, Citroën y DS Argentina.



Valentina, por su parte, de despidió con este mensaje: "Infinitas gracias al Grupo por las excelentes oportunidades que me ofrecieron en cada paso de mi carrera, por la confianza que depositaron en mi trabajo y la valiosa posibilidad que me dieron de poder crear y crecer junto a cada marca. A la red de concesionarios, gracias por tantos años compartidos y por el compromiso en cada desafío que encaramos juntos. A los periodistas muchas gracias por la confianza, el profesionalismo y el respeto con que acompañaron en cada una de nuestras iniciativas. Y a mi querido equipo por el esfuerzo, la dedicación y la pasión compartida. Me voy orgullosa de haber sido parte del crecimiento de Citroën y DS en Argentina y sintiendo una gran admiración por este gran equipo. ¡Estoy segura que continuarán los éxitos! Nuevamente, ¡muchas gracias!", dijo la directora de DS y directora de Marketing y Comunicación de Citroën Argentina.



Se va a extrañar aunque su historia en las automotrices seguramente seguirá siendo narrada.