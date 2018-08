Denunció un ex empleado Tesla podría estar involucrada en tráfico de drogas y espionaje

Una persona que fue parte de la empresa dijo que la firma encubrió tráfico de drogas provenientes del cartel de Sonora y además espiaba a los trabajadores

Tesla encubrió el tráfico de drogas además de espiar los dispositivos electrónicos de sus empleados, según declaraciones de un ex empleado del equipo de seguridad interno de la compañía.



Esta sería la segunda queja dada a conocer por un ex empleado de la automotriz ante la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) este verano.



“Varios empleados de Tesla podrían estar participando en una red de tráfico de narcóticos que implica la venta de cantidades significativas de cocaína”, dijo Karl Hansen, quien radicó la denuncia.



Hansen aseguró en su investigación, que la cocaína y posiblemente también cristal metanfetamina estaban a nombre del cartel mexicano de Sonora.



El denunciante de Tesla dijo que su equipo descubrió que de enero a junio de este año, se robaron u$s37 millones en cobre y otras materias primas del Gigafactory.

Gigafactory de Tesla

Te puede interesar Toyota pone fin al acuerdo de motores diésel firmado con BMW

Supuestamente, Tesla participó en la vigilancia no autorizada de sus empleados con un “equipo enrutador especializado dentro de su Gigafactory de Nevada diseñado para interceptar comunicaciones y datos de los celulares de sus empleados”, dijo Hansen.



“Nunca esperé que mi empleo en una empresa pública tan importante llevara a descubrir tales asuntos, y estoy perturbado por la respuesta altamente inusual de Tesla a aquellos que como yo los investigamos”, aseguró en un comunicado.



Por su parte, la compañía dijo que tomó las acusaciones de Hansen "muy en serio", sin embargo detalla que "algunas de sus afirmaciones son totalmente falsas" y "no pudieron corroborarse", de acuerdo con el portal The Verge,.



"Como queríamos asegurarnos de que lo hiciéramos bien, hicimos numerosos intentos de involucrarnos más con el Sr. Hansen para entender más sobre lo que estaba reclamando y el trabajo que hizo para llegar a sus conclusiones. Rechazó cada uno de esos intentos, y hasta la fecha se ha negado a hablar más con la compañía", señaló el portavoz.



Por su parte, el sitio Gizmodo señaló que a través de una mensaje por Twitter, el CEO de la compañía, Elon Musk, mostró su postura ante este tema.

"Al mismo tiempo, dice que nuestra seguridad apesta y que tenemos una sorprendente capacidad de espionaje".

Eleon Musk, CEO de Tesla

"Este tipo es súper ????", Musk le dijo a Gizmodo por un DM en Twitter. "Al mismo tiempo, dice que nuestra seguridad apesta (no es genial, pero estoy bastante seguro de que no somos una rama de el cártel de Sinaloa como él dice) y que tenemos una sorprendente capacidad de espionaje".