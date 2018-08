Frontal más agresivo Toyota presenta la Hilux 2019 con cambios para las versiones tope de gama

Mientras el mundo de las pick ups sigue creciendo, la más vendida presentó una actualización de la octava generación. ¿Qué versiones cambiaron y cuáles no?

La venta de pick ups sigue creciendo en un mercado donde, a pesar de la baja total en los patentamientos, se convirtieron en las más exitosas y buscadas por el cliente.

Con la modernización de este segmento, la incorporación de tecnología y más confort, las "viejas chatas" se volvieron los vehículos polifuncionales más convenientes, los cuales combinan al mismo tiempo las características de un auto de calle con uno de trabajo.

En este escenario, la número uno en ventas es Toyota, con el 40% del mercado, presentó el restyling de la octava generación, el cual se podrá ver en las versiones más equipadas, que son las SRX, SRV y SR.

Entre las novedades, el cambio principal está por fuera, ya que en los tres casos incorpora una llamativa parrilla de nuevo diseño, la cual reemplaza a la tradicional que solo quedará disponible en las versiones DX.

La nueva es de forma hexagonal, cruzada por tres sólidas barras horizontales cerradas por un contorno cromado, que acompaña también un nuevo diseño de paragolpes delantero, en el que se incorporan los faros antiniebla. En este caso, otra de las novedades es que los faros se suman a las versiones SR.

Como resultado de estas modificaciones, la Hilux 2019 tiene una longitud de 5.315mm, resultando 15mm más corta que el modelo 2018. El alto (1.815mm) y el ancho (1.855mm) mantienen la misma medida, al igual que la distancia entre ejes (3.085mm).



Adicionalmente, las versiones Hilux SRX son ahora equipadas con llantas de 18” de nuevo diseño, como diferenciador de las demás integrantes de la gama.

Por dentro, los cambios se reservan exclusivamente para las versiones SRX, con el fin de realzar su imagen como referente del segmento. Las principales modificaciones están en su habitáculo donde predominan los tonos oscuros en contraste con detalles cromados, asientos de cuero perforado y un nuevo tablero de instrumentos con iluminación blanca.

A su equipamiento, se le agrega un espejo interior electrocrómico y un diseño exclusivo para la Smart key.

Motor, transmisión y novedades con el DPF

En motorización y caja no hay novedades. Las Hilux SRX y SRV están equipadas con el 1GD 2.8L de 177cv de potencia y 420Nm de torque, con transmisión manual de 6 velocidades o 450Nm de torque con transmisión automática, también de 6 velocidades.



En las versiones SR, orientadas al uso mixto laboral y recreacional, las versiones 4x4 priorizan potencia y torque con el motor 1GD 2.8L, mientras que las 4x2, adoptan el motor Toyota 2GD 2.4L diesel con turbo de geometría variable, que posee una potencia de 150cv y 400Nm de torque.



Finalmente, en lo que respecta a las nuevas Hilux DX orientadas a los clientes que priorizan el uso laboral, también están equipadas con el motor Toyota 2GD 2.4L y transmisión manual de 6 velocidades disponibles tanto en versiones 4x2 como 4x4, y cabina simple y doble.

La novedades, en este caso, es que Toyota, con el plan de cumplir con los objetivos de emisiones Euro5, todas las Hilux y SW4 comercializadas en Argentina desde octubre de 2017 incorporaron un sistema de escape con catalizador y un nuevo componente denominado “DPF”, por su sigla en inglés “Diesel Particulate Filter” (Filtro de partículas Diésel), que funciona de manera automática.

Para todas las Hilux y SW4 2019, al funcionamiento de regeneración automática del DPF se le suma la opción de regeneración manual, dándole al usuario una opción adicional para completar el ciclo de regeneración, en caso de ser necesario (para más información sobre el DPF y su funcionamiento, ver el Manual).

Junto con estas novedades, Toyota mantiene en las versiones SRX y SRV con transmisión manual con el iMT (Intelligent Manual Transmission). Al presionar el botón iMT en la consola central, un indicador aparecerá en el display de información múltiple indicando que el sistema se encuentra activo.

El sistema funciona detectando los cambios de marcha (cuando el embrague es presionado y cuando el cambio es seleccionado) y ajusta automáticamente las revoluciones del motor, brindando un suave y confortable paso de marchas.



También permite elegir el modelo de conducción, en las tres versiones que son parte del cambio, con las opciones ECO o POWER.



El ECO Mode, suaviza la aceleración cambiando el patrón del acelerador y optimiza el sistema de aire acondicionado brindando una aceleración más suave y una mejora en el consumo de combustible.



En POWER Mode, el conductor puede disfrutar de una aceleración más emocionante, ya que la ECU del motor cambia el patrón de aceleración en función del ángulo de posición del pedal acelerador. Este modo de conducción puede ser utilizado idealmente en situaciones donde el usuario transite por pendientes inclinadas o con mucha carga.

Equipamiento y seguridad

En el equipamiento de la Hilux SRX se destaca el Sistema de Ingreso Inteligente (Smart Entry System), que permite desbloquear las puertas simplemente apretando el botón de la manija de apertura de la puerta teniendo la llave inteligente en el bolsillo. A su vez, el Sistema de Encendido por Botón (Push Start Button) facilita la operación de arranque del vehículo.

Adicionalmente, las versiones SRX y SRV (tanto manuales como automáticas) cuentan con control de velocidad crucero, además de un control de cuatro direcciones para el display de información múltiple.



La Hilux 2019 viene además equipada en todas sus versiones con Asistente de arranque en pendientes (HAC – Hill Start Assist Control), un sistema que facilita maniobras de ascenso tanto en off road como en ciudad, actuando automáticamente sobre los frenos en una partida detenida.

A su vez, todas las versiones 4x4 están equipadas con Control de tracción activo (A-TRC - Active Traction Control). Este sistema, que funciona cuando está activada la tracción 4x4, previene el derrape del vehículo en una aceleración aplicando automáticamente presión de frenado en cualquiera de las 4 ruedas que eventualmente pierda adherencia, y envía así mayor torque a la rueda contraria, asegurándose que el vehículo pueda traccionar correctamente.

Otro equipamiento disponible en todas las versiones 4x4 es el bloqueo de diferencial trasero. Al accionarlo, este sistema permite que ambas ruedas traseras giren exactamente a la misma velocidad, aprovechando todo el torque disponible y facilitando maniobras de escape en una situación de atascamiento.

Cabe destacar en este apartado la incorporación del Asistente de descenso en pendientes (DAC - Downhill Assist Control) para las versiones SRX y SRV 4x4 . Al accionar este sistema en pendientes declinadas, cuando el freno motor no es suficiente, el sistema automáticamente envía presión de frenado a las cuatro ruedas para poder mantener el control del vehículo y así poder focalizar la atención en las maniobras de viraje.



En cuanto a la seguridad pasiva, la nueva Hilux viene equipada en todas las versiones con airbags frontales para conductor y acompañante, airbag de rodilla para el conductor, cinturones de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza, para las plazas delanteras con alarma e indicador de cinturón desabrochado.



Además, como novedad, todas las versiones con cabina doble incorporan tres cinturones inerciales de 3 puntos para las plazas traseras junto con 3 apoya cabezas con alarma e indicador de cinturón desabrochado; y anclajes ISOFIX y fijación con soportes para la correa superior.



A su vez, las versiones SRX están equipadas adicionalmente con airbags laterales para conductor y acompañante, airbags de cortina en ambos lados, sumando en total 7 airbags para estas versiones.

Precios y garantía

Las nuevas Hilux llegan con los siguientes valores al mercado



- C/S DX 2.4 TDI 6 M/T: $ 659.000



- D/C DX 2.4 TDI 6 M/T: $ 763.900



- D/C SR 2.4 TDI 6 M/T: $ 862.100



- D/C SRV 2.8 TDI 6 M/T: $ 955.000



- D/C SRV 2.8 TDI 6 A/T: $ 1.020.000



- D/C SRX 2.8 TDI 6 M/T: $ 1.073.500



- D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T: $ 1.138.500



- C/S DX 2.4 TDI 6 M/T: $ 783.600



- D/C DX 2.4 TDI 6 M/T: $ 888.500



- D/C SR 2.8 TDI 6 M/T: $ 1.001.100



- D/C SRV 2.8 TDI 6 M/T: $ 1.079.600



- D/C SRV 2.8 TDI 6 A/T: $ 1.144.600



- D/C SRX 2.8 TDI 6 M/T: $ 1.198.100



- D/C SRX 2.8 TDI 6 A/T: $ 1.263.000



Al igual que todos los vehículos de la marca Toyota en Argentina, Hilux 2019 posee una garantía transferible de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero).