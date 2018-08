¿Renace Detroit? La meca de las automotrices ahora propone grandes negocios inmobiliarios

La ciudad que fue famosa por el desarrollo de las marcas de autos más importantes del mundo, parece revivir. Expertos explican las ventajas para invertir

Conocida por una larga historia vinculada a las automotrices más importantes de Estados Unidos, Detroit es una ciudad que ha pasado por diferentes estados.

Del furor por su crecimiento y esplendor, a la caída más cruel, convertida prácticamente en una ciudad fantasma, cuando la industria del automovilismo, en 2008, sufrió su peor crisis y muchas marcas quedaron al borde de la bancarrota y extinción.

Hoy, tras 10 años de recuperación, parece que todo vuelve a florecer, y no solo las productoras de autos se mantienen firmes, sino que a su alrededor empieza el resurgir del mercado inmobiliario.

Su historia

Ubicada en el estado de Michigan, fue la capital de la industria automotriz hasta que la gran crisis del sector la dejó en ruinas. Allí vivieron las sedes la General Motors, Chrysler y Ford. En 1950 llegó a ser la cuarta ciudad más poblada de los Estados Unidos.

Pero a partir de ese año comenzó una constante emigración de la población a causa de los conflictos raciales y sindicales, los altos impuestos, la delincuencia y la desocupación que causó el traslado de la producción automotriz a países asiáticos, aunque las gigantes como GM sobreviviron.

Esto provocó que decenas de miles de edificaciones fueran abandonadas.



En 2014, la ciudad sale de la quiebra y hoy Detroit se está reposicionando y atrayendo inversores, logrando apoyos empresariales y públicos para resurgir. Mediante fuertes incentivos para la reconversión de la industria automotriz y para el desarrollo del sector tecnológico, Detroit aspira a convertirse en el próximo Silicon Valley.



Hoy el mercado cuenta con una amplia oferta en activos residenciales y comerciales a rehabilitar y es posible adquirir carteras en bancos y subastas con fuertes descuentos debajo del valor actual de mercado. Los inmuebles ya han comenzado a recuperar su valor a un ritmo del 10% anual pero existe aún un gran recorrido por delante.

El gran cambio

El resurgir comenzó cuando el gobierno federal de los EEUU, luego de la bancarrota del 2013, condonó la deuda de u$s6.000 millones a la ciudad de Detroit y simultáneamente aportó más de u$s300 millones para obras de infraestructura y seguridad.



Se han creado programas para la reconversión de la industria automotriz y el desarrollo del sector tecnológico, siendo notable la migración de empresas de software de la costa Oeste a Detroit, tales como GALAXY SOFTWARE y MICROSOFT, entre otras.



La industria automotriz vuelve a ser uno de los motores de la ciudad. Tanto Ford, GMC y Chrysler como otras automotrices como Fiat y su marca Maserati, por ejemplo, reabren y/o renuevan instalaciones, generando miles de nuevos puestos de trabajo.



JP Morgan Chase fue una de las primeras instituciones financieras en apostar a Detroit. Este año volvió a renovar la apuesta con excelentes resultados.



Amazon analiza las ventajas económicas en valores de Real Estate y beneficios logísticos de Detroit, considerando también la ventaja climatológica, ya que ésta es una de las pocas ciudades americanas que no sufre los embates climáticos de algunas de sus vecinas, tales como huracanes o terremotos. Gracias a este análisis, decide instalarse en la ciudad, invirtiendo en la apertura de su centro de distribución, para el que destinó u$s 900 millones.



Empresas nacionales de la talla de Nike, Starbucks, Shake Shack, Under Armour, Whole Foods o la propia Apple han advertido el veloz proceso de recuperación definitiva y han abierto sus puertas nuevamente en la ciudad; incluso algunas de ellas, se han instalado aquí por primera vez.

¿Conviene invertir?

