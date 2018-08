Por salto del dólar Los pasajes aéreos hacia el exterior se encarecieron un 50% en pesos el último año

Según agencias de viajes, por la fuerte devaluación, más argentinos están dejando de volar al exterior y eligiendo destinos dentro del país

Es una realidad: tras el salto del dólar que se inició en mayo y que se terminó potenciando en junio, los argentinos están viajando menos y usando menos sus tarjetas de crédito en el exterior.

Aunque los aéreos al exterior no sufrieron alteraciones de precio en dólares, sí aumentaron su valor en pesos hasta un 50% en comparación con 2017.



Si bien existen variaciones según la demanda, el tiempo de anticipación con que se saque el pasaje o el lugar del avión, en todos los casos consultados se registra la misma tendencia. A tal punto que muchos argentinos cambiaron destinos de preferencia en el exterior por destinos nacionales, según el diario La Nación.



De acuerdo con el Observatorio Económico de Agencias de Viajes de Argentina, entre enero y mayo de 2017 y de 2018 los pasajeros de vuelos nacionales aumentaron un 7% interanual y los de vuelos internacionales cayeron 4%.



La devaluación de más del 70% del peso en un año hizo que los turistas orientaran sus elecciones hacia las plazas nacionales.



“A partir de mayo comenzó a notarse un cambio de comportamiento entre quienes planeaban viajar”, explica Mariano Basile, country manager de Viajala Argentina, el metabuscador de viajes y hoteles.

“De este modo, los argentinos dejan de lado los destinos internacionales -al menos en su mayoría- y se inclinan por el turismo nacional”, agrega.

Cae el tarjeteo

Según estadísticas del Banco Central, los datos correspondientes al mes de julio confirmaron que las empresas dedicadas al turismo emisivo están operando con un nivel que se ubica 30% por debajo de los registros del 2017.



En efecto: los gastos con tarjeta en moneda extranjera –que explican cerca del 70% de los dólares que se van a través de la balanza de "viajes y turismo"- cerraron el mes pasado en un nivel promedio de u$s365 millones.



¿Qué implica esto? En primer lugar, no sólo es el registro más bajo en lo que va del año, sino que además se constituyó en el peor dato para el mes de julio desde el 2014.



El dato sobre los saldos por gastos con plásticos correspondiente a julio se sumó a las últimas estadísticas que también dio a conocer el Banco Central, más precisamente en su informe sobre balance cambiario del mes de junio. En dicho informe, la entidad no sólo contempla la utilización de tarjetas de crédito fuera del país sino también los giros que realizan las líneas aéreas y las propias agencias de viajes.



De acuerdo con el BCRA, por todos estos conceptos se fueron unos u$s731 millones el mes pasado. Esto implicó una fuerte caída del 29% respecto de los u$s1.034 millones que se habían registrado en junio de 2017.



De modo que las últimas estadísticas no hacen más que reafirmar que la actividad ya opera un 30% por debajo de los niveles del año pasado. No sólo eso: además, los u$s731 millones de junio representan la cifra más baja desde marzo de 2015, es decir, en 40 meses.