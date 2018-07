Bitcoin y compañía Nasdaq quiere ayudar a limpiar la imagen de las criptomonedas

La máxima ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman, habló sobre la necesidad de regulación y su empresa realizó asociaciones para ayudar en estos problemas.

El camino para eliminar de su historia las transacciones turbias y el fraude es largo para las criptomonedas, pero Nasdaq Inc. cree que puede ayudar a poner a la industria en camino a la legitimidad.



Esta semana organizó en Chicago una reunión a puertas cerradas con representantes de una media docena de empresas, incluidas plataformas tradicionales, así como Gemini y otros criptomercados, según señaló a Bloomberg una persona familiarizada con el evento.



El objetivo de la reunión, según la persona, era alentar a la industria a hacer cosas que mejoren su imagen y validen su potencial papel en los mercados globales.



Un portavoz de Nasdaq no quiso comentar, pero confirmó que el evento se llevó a cabo.



Entre los temas discutidos se incluyeron las implicancias de la futura regulación de las criptomonedas, cuáles son las herramientas necesarias y qué vigilancia se necesitará.



La máxima ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman, habló abiertamente sobre la necesidad de regulación y su empresa realizó asociaciones con una serie de plataformas para ayudar en varios de estos problemas.



Anteriormente este año, por ejemplo, la plataforma de intercambio Gemini de Cameron y Tyler Winklevoss contrató a Nasdaq para monitorear las transacciones de bitcoin y ether, así como la subasta que ayuda a determinar el precio de los futuros de bitcoin de Cboe Global Markets Inc.



"Creo que con el tiempo vamos a descubrir que realmente hay una utilidad" en las criptomonedas, señaló Friedman en un evento de Bloomberg en junio. Nasdaq anunció esta semana que proveerá tecnología a cinco plataformas de criptoactivos, incluidas Gemini y SBI Virtual Currencies.



Esta no será la última reunión de esta naturaleza, señaló la persona, y agregó que habrá un diálogo continuo entre los participantes. Debido a su historial de iliquidez, robo, fraude y la falta de servicios de custodia, Wall Street ha tardado en ingresar a este mercado.



A principios de este año, por ejemplo, Bloomberg informó que el Departamento de Justicia había abierto una investigación criminal sobre si los operadores están manipulando el precio del bitcoin y otras monedas digitales.