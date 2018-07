Adios a las butacas Netflix, un gigante que no para de crecer y va por todo

La firma comenzó como una web para alquilar vídeos y ahora llega a 130 millones de hogares e invierte 10.300 millones en películas y series

En sus comienzos allá por finales de los años noventa, Netflix, tan solo era una modesta web de alquiler y compra a domicilio de DVD. Sus empleados detectaron que las series regresaban del préstamo antes que las películas.



Años después, un directivo recordó aquella particular situación. Y, cuando la compañía se pasó al streaming y estrenó en 2013 su primera serie original, House of Cards, tomó una decisión inédita: lanzar todos los episodios de una sola vez. Aquel riesgo es hoy una seña de identidad indiscutible de Netflix. Y resume las líneas de su negocio: multiplicar el contenido para seducir a más usuarios; conocer a fondo a cada uno de ellos y abrumarlo de propuestas, señala El País de España.



Netflix se convirtió en apenas dos décadas en un universo que proporciona entretenimiento a 130 millones de hogares de 190 países (prácticamente todos los grandes, menos China).

La empresa planea invertir en producciones este año más de 10.300 millones de euros, cinco veces lo que gasta su rival, HBO, la productora que cambió la narrativa contemporánea con productos como Los Soprano o Juego de tronos.



Netflix tiene previsto estrenar 86 películas en 2018. Su ejemplo aceleró el proceso de consolidación que llevó a AT&T a hacerse con Time Warner y a Disney a cortejar a la 20th Century Fox.

En tanto, Amazon producirá una decena de películas este año, invertirá 3.400 millones de euros en obras, tras adquirir por más de 200 millones los derechos para lanzar una ambiciosa serie de El señor de los anillos, y ya cuenta con su servicio de streaming, disponible en casi todos los países donde está Netflix.



HBO también potencia su ritmo de producción (2.140 millones en inversión en 2018) y amplía la presencia global de su portal. Apple y Facebook han añadido la producción audiovisual a su cartera, algo que YouTube e Instagram también preparan.



En cuanto a televisión, Netflix promete que su catálogo ofrecerá 700 productos originales este año. Netflix está dispuesta a perder dinero hasta convertirse en el líder global del sector.

"No es un modelo sostenible indefinidamente, pero continuará mientras pueda demostrar que avanza”, señala a El País de España Matthew Ball, antiguo jefe de estrategia de Amazon y uno de los analistas que más de cerca sigue la revolución Netflix.

Según Ball, la compañía pretende no solo liderar la ficción televisada, sino canibalizar al resto del sector hasta convertirse en “La televisión”. “Su objetivo es ser el principal suministrador de contenidos audiovisuales para cada suscriptor. Y ahora no tiene ningún competidor que pueda evitarlo”.



Todo comenzó con House of Cards. La plataforma estudió gustos y costumbres de sus usuarios para descubrir que muchos seguidores de la serie de la BBC también apreciaban a Kevin Spacey y la dirección de David Fincher.

Dicho y hecho: se hizo una versión estadounidense de House of Cards con esos dos nombres. Y el público respondió como habían previsto.



El objetivo es apabullar con una oferta que ataca lo global desde lo local, algo que logran asociando la marca al talento autóctono.