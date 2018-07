G20 Empleo, impuestos e infraestructura, los principales desafíos que el G20 propondrá a la Argentina en materia de economía digital

A medida que se acerca el G20 los grupos de afinidad avanzan en sus acuerdos. El de economía digital es clave porque cruza la mayoría de las temáticas

El Gobierno nacional vive con entusiasmo las discusiones que se vienen desarrollando durante el año en el marco del G20, como una manera más de confirmar su inserción en el mundo. Los ocho grupos de afinidad avanzan en sus consensos y algunos de los temas que se tratan terminan siendo transversales a todos los demás, como la economía digital, que a nivel local propondrá fuertes desafíos en lo laboral, lo tributario y lo vinculado con desarrollo de infraestructura.

Estos son sólo tres de los seis puntos que elevará el task force Economía Digital del B20, el grupo de afinidad vinculado con el mundo de los negocios, y que resultan transversales al grueso de las otras áreas. Y que se conocieron en el marco de la nueva reunión del B20 sobre este tema que, en esta oportunidad, se reunió en el auditorio del Polo Científico y Tecnológico de Palermo.

Los seis puntos del mencionado task force del B20 son

Industria 4.0

Conectividad

Pymes

Fintech

Ciberseguridad

Flujo transfronterizo de datos

Sobre estos tópicos sobre los que versará el documento que elaborará este grupo y que si bien abarca el consenso de los 20 países miembros, tendrá especiales implicancias en la realidad argentina.

“El tema de empleo es crucial por todo lo que está pasando en la industria 4.0. Si la gente no está alineada con lo que está ocurriendo en los nuevos procesos de producción no va a poder ser incluida. Ya se trabaja con realidad virtual, con robots, y necesitamos gente preparada para realizar el mantenimiento de estas nuevas herramientas. Esto no ocurría hace 10 años”, explicó Pablo Di Si, presidente y CEO de Volskwagen para Sudamerica y América central y Caribe, durante una rueda de prensa que se realizó en el marco del encuentro que se realizó en auditorio del Polo Científico.

Para el ejecutivo resulta fundamental modificar las currículas escolares para entender cuáles son las tendencias en materia de educación y mercado laboral y reconvertir a la gente. Porque, insistió, de lo contrario, van a quedar excluidas del nuevo mercado laboral que ya es hoy.

“Empleo y educación son los temas prioritarios, y es la razón por la que también se trabaja con el L20 (N. de la R.: el grupo de afinidad que toca temas específicos del mundo del trabajo) porque es necesario tener capacitada a la gente”, insistió Di Si.

Otro de los temas es el de conectividad. Básicamente, el de desarrollo de infraestructura. Si bien el grupo aborda cómo favorecer la inversión por la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a internet, el desafío también le cabe a la Argentina, pese a que sus indicadores están por encima del promedio mundial.

“Se deben replantear las distintas cuestiones vinculadas con el desarrollo de infraestructura, desde la burocracia a lo impositivo pasando por todas las maneras en que se han venido encarando estas tareas. Porque si no hay conectividad no hay comercio electrónico, no hay fintech, no hay nada”, admitió, por su parte, Jacobo Cohen Imach, deputy chair del task force Economía Digital y vicepresidente senior de Mercado Libre.

En la inauguración del encuentro de este lunes, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, volvió a referirse al trabajo que se impulsa desde su cartera para conectar a 2 millones de argentinos de cara a 2019. Hecho que, más tarde, fue reconocido por Robert Pepper, jefe de conectividad global de Facebook, en una intercambio informal que mantuvo con iProfesional.

El tema de la conectividad desvela a los funcionarios oficiales, y también a los máximos ejecutivos de las principales empresas de telecomunicaciones del país. “Mucha economía digital, mucha transformación digital pero si cada vez que queremos poner una antena hay que luchar con los municipios, de qué economía digital hablamos”, admitió a este medio una alta fuente de una de las principales empresas de telecomunicaciones del país.

Visión que es compartida por el grueso del sector, incluyendo a los diversos integrantes de la cadena de valor de este sector. Las habilitaciones para instalar nueva infraestructura continúa siendo una de las principales barreras para el despliegue de redes.

Lo que ocurre a nivel local en materia de construcción de infraestructura parece ser común en otros países, al menos de la región. De hecho, durante su exposición, el jefe de conectividad de Facebook se pronunció a favor de impulsar políticas de transformación digital con nuevos marcos regulatorios que soporten la innovación, los nuevos modelos de negocios y la competencia.

Y también que esas políticas promuevan la baja de costos y el desarrollo veloz de redes a partir, por ejemplo, de mayor disponibilidad de espectro.

Temas que, lógicamente, también se abordan en el task force de Economía Digital. “La OCDE, la OMC deberían sentarse a tratar qué hacer con todos los temas que comienzan a aparecer involucrados en el marco del mundo digital, en términos de impuestos, de flujo transfronterizo de datos, y demás aspectos, porque esto también se traslada al comercio electrónico, a las fintech”, sostuvo Cohen Imach.

Di Si aprovechó para ejemplificar. Cualquier automotriz se abastece, en parte, de proveedores internacionales. Y, luego, el producto final, se exporta. Toda esa cadena de valor queda afectada por las regulaciones tributarias, arancelarias y demás que rigen en cada país. “Para exportar un auto se van de u$s3.000 a u$s4.000 en costos. Es necesario pensar cómo bajar esas barreras”, describió el CEO de Volkswagen.

Sobre las fintech, que también están planteando desafíos a nivel global y son promovidas en particular desde el Gobierno nacional, los directivos indicaron que en el documento final del grupo se reconocerá su importancia como servicio para generar inclusión financiera.

Una vez más, la mitad de la población, esta vez de América latina, no está bancarizada. Y las fintech resultan una alternativa para ayudar al desarrollo de esos segmentos de población no incluidos aún en el flujo de capitales.

La ciberseguridad, otro de los seis puntos que tratará el documento final de este task force, también será clave pues cruza al resto de los tópicos, y al resto de los temas que se tratan en los otros grupos de afinidad.

“El objetivo es que los gobiernos puedan dar una visión más holística de la ciberseguridad, y establecer estándares, porque las decisiones en esta materia son bastante pendulares según de qué país se trate”, advirtió el vicepresidente de Mercado Libre.

La seguridad informática aborda tanto los temas de conectividad básica y de comunicación entre las personas, como lo relativo a flujo de datos sea a nivel doméstico o transnacional. Y, dentro de él, a las cuestiones que van desde las finanzas hasta el comercio sin dejar de lado los aspectos gubernamentales y hasta de secreto de Estado, entre tantas otras cosas.

El tema de pymes es abordado desde la necesidad de avanzar en su capacitación y transformación digital, y queda también vinculado con industria 4.0 donde se tratan las cuestiones relativas a educación y empleo.

“La coyuntura de la Argentina es también la coyuntura de otros países, y creemos que lo que se aporte desde este espacio servirá para contribuir al cambio”, señaló Di Si.

Tanto Di Si como Cohen Imach coincidieron en que las propuestas apuntan a formar una base sólida tanto desde el punto de vista fiscal, que se pretende más equilibrado, como desde la necesidad de contribuir a la conformación de un país más estable. Aspecto que, en la actual coyuntura, toca de lleno a la Argentina pero que, en términos de volatilidad e inestabilidad, puede aplicar en este y otro momento a cualquier otro país de la región.

El documento del task force de Economía Digital ya está prácticamente finalizado. Será parte del texto final con las respectivas recomendaciones que, en octubre, elevará el B20 al G20. Y que, luego, deberían ser puntas de lanzas para el diseño de nuevas políticas por parte de los países miembros.