Fusión Air France se alía con Air Europa para presionar a Iberia en Latinoamérica

El grupo francoholandés y la aerolínea de Globalia negocian crear una sociedad conjunta para repartirse ingresos y costos en el corredor

Se reaviva la pugna por la joya de la corona de Iberia: las rutas aéreas entre Europa y Latinoamérica. Air France-KLM, principal rival en este corredor de Iberia -líder histórico en la región-, negocia con Air Europa estrechar su alianza y crear una sociedad conjunta (joint venture) que pondría en jaque el dominio de Iberia, señala Expansión.

Air Europa, el gran competidor de Iberia y que en los últimos años se reforzaron con la apertura de nuevos destinos al otro lado del Atlántico, es socia de Air France desde 2003.

Tienen acuerdos de código compartido en 21 ciudades europeas, a los que se suman los 19 que Air Europa tiene con KLM. Madrid, París y Ámsterdam, donde están los centros de conexión de vuelos internacionales de cada una de ellas (hubs) concentran el grueso. Además, las tres compañías pertenecen a la misma alianza Skyteam.



El grupo francoholandés y la aerolínea española iniciaron un análisis legal de las modalidades del acuerdo, que no incluiría un intercambio accionarial y que, en su opinión, beneficiaría a los clientes con una mayor oferta de asientos y porque redundaría en nuevas conexiones y vuelos directos.



El plan que manejan ambos socios contempla la firma del acuerdo terminado el invierno y su implementación en otoño de 2019, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano europea. Incluiría, además, los programas de fidelidad de ambas aerolíneas.



Para Air Europa, sería un acuerdo histórico, puesto que la aerolínea de Globalia no tiene sociedades conjuntas con otras compañías, tan sólo acuerdos de código compartido.

Complementaría, además, la alianza que firmó con

repartirse ingresos y gastos en un corredor

Iberia tiene una sociedad conjunta con British Airways

por la que la low cost irlandesa alimentará sus vuelos de largo radio desde Madrid, coordinando los horarios de ambas y con un billete único.Air France-KLM, por su parte,con Delta y Alitalia -a la que se unirá Virgin Atlantic en abril- en las rutas entre Europa y Norteamérica. El acuerdo sellado en 1999 entre Air France y Delta, que inicialmente no contemplaba un intercambio accionarial, sí ha ido más allá finalmente. Hoy, Delta tiene un 8,8% de Air France-KLM.Las sociedades conjuntas, que permiten a las compañías, gananron enteros en la industria aérea, muy regulada, lo que dificulta la consolidación corporativa -en el Viejo Continente, por ejemplo, una empresa no europea no puede superar el 49% del capital en una aerolínea que sí lo es-.En su caso,en la ruta entre Madrid y Londres, y otra con Vueling en el corredor entre la capital española y Barcelona desde que relanzó el Puente Aéreo, hace un año.

En Norteamérica, comparte ingresos y gastos con British Airways, American Airlines y Finnair, y espera replicar pronto el modelo en América Latina. El proyecto para crear una sociedad conjunta con Latam -nacida de la fusión entre la chilena Lan y la brasileña Tam- avanza y, aunque su implementación aún se demorará un año, permitirá a ambos grupos sumar una red de más de 100 destinos en Sudamérica y 87 en Europa.