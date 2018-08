Consejo del salario Empresarios realizan cumbre para frenar “indexación” del salario mínimo y no descartan aumento por decreto

El argumento empresarial es que las paritarias ya incorporaron el efecto de la disparada inflacionaria,pero las centrales sindicales quieren llegar al 30%

Las principales entidades empresarias del país iniciaron este lunes una cumbre para fijar una postura común de cara a la discusión del salario mínimo que tendrá lugar el miércoles en el marco del Consejo del Salario convocado por el Ministerio de Trabajo. El denominado Grupo de los Seis (G6) se reunió a partir de las 17 en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el cometido de acordar que el piso salarial no supere el 25% sin descartar la intervención de la cartera laboral encabezada por Jorge Triaca, en caso de que no haya acuerdo.

Según pudo saber iProfesional, el cónclave fue convocado por Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA). La central fabril es uno de los agrupamientos que integra el G6 junto a a la Cámara de Comercio y Servicios (CACyS), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara de la Construcción (CAC), la Sociedad Rural (SRA) y la Bolsa de Comercio. Pero además también fueron invitados representantes de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), la confederación de cooperativas agrarias Coninagro y la Federación de Empresas Hoteleras y gastronómicas (Fehgra).

La intención de los empresarios es neutralizar los pedidos de suba de las centrales obreras. En las últimas horas, la CGT ratificó su intención de elevar el mínimo de los actuales $10.000 a $13.000, un incremennto del 30%, mientras que las dos CTA piden llevarlo hasta $18.800, el costo de la canasta básica. Si bien la postura del sector privado no está definida, la idea es que la discusión no solo contemple la variable inflacionaria como exigen los sindicatos, sino también la situación de la economía real, así como la evolución de la actividad y la rentabilidad por sector.

Los técnicos de la UIA prepararon un informe sobre la evolución de los salarios convencionales y el mínimo para la reunión de hoy. Para los industriales, las paritarias ya incorporaron el efecto sobre los salarios de la corrida cambiaria y la mayor inflación, que en junio subió un 3,7% y acumuló un 29,5% en los últimos 12 meses.



“El impacto de la devaluación ha sido contemplado claramente en las negociaciones salariales que se llevan adelante y que se reabrieron en el orden del 24 y 25%”, dijo a este medio Funes de Rioja,

quien rechazó las pretensiones gremiales por considerar que “no guardan relación con la inflación ”.

El Ministerio de Trabajo oficializó la semana pasada la convocatoria al Consejo del Salario a través del Boletín Oficial y en las últimas horas cursó las invitaciones a los representantes del sector privado y las centrales obreras. Las autoridades buscan contener las expectativas salariales en torno al 25% ($12.500), el porcentaje promedio que se cerró en los últimos acuerdos salariales. Pero como se espera que no haya un acuerdo entre las partes, Triaca volvería a intervenir en la negociación al igual que el año pasado, fijando el aumento por decreto.

La posibilidad de que el Gobierno recurra a un laudo no es vista con malos ojos en el sector privado. Los empresarios aseguran que en primer lugar apostarán al “consenso”. Por lo pronto, las cámaras recurrirán a otra carta durante la negociación: la del empleo. La industria, por caso, perdió en los últimos dos años 53.000 puestos de trabajo, según los últimos datos difundidos por la cartera laboral. Aunque si no hay acuerdo con el sindicalismo, los empresarios no se oponen a la “alternativa” de una eventual suba decretada por Trabajo.