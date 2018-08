Panorama Carlos Rodríguez: "A los inversores extranjeros les preocupa el ruido político de los cuadernos"

El economista y fundador del CEMA, considera que el salto en el riesgo país en los últimos dos días es una señal de que el mercado perdió la paciencia

El salto del riesgo país a niveles máximos para los últimos tres años es un reflejo de que los inversores extranjeros finalmente perdieron la paciencia con el Gobierno y el esquema económico del último año. No es un único evento, es un sistema que finalmente encontró su límite. Esos dos conceptos son el resumen que hace Carlos Rodríguez, economista y rector fundador del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (CEMA), del contexto económico local.



La suba de los instrumentos que actúan como seguro de la deuda nacional (los default swaps), considera el economista, son un indicador previo de la tendencia que se confirmó con la suba del riesgo país. "Los mercados internacionales ya estaban cansándose gradualmente de sus tenencias de deuda externa argentina, ya había señales de eso en que los default swaps de la deuda del país venían creciendo", explica Rodríguez.



"Primero pegó la sequía, que empeoró la capacidad de pago. Después se sumó la caída en producción industrial que ya anticipaba problemas en la recaudación que no da señales de repuntar en el corto plazo con las altas tasas de interés que hay actualmente y que ratifican la recesión en curso", enumera antes de concluir que "esto se aceleró una vez que se dio a conocer lo de los cuadernos".



De acuerdo al ex Secretario de Política Económica, "a los inversores les preocupa el ruido que generan los cuadernos y las causas por corrupción, sobre todo porque no están tan dentro de las cuestiones políticas internas".



"Si bien para algunos analistas locales todo esto puede ser bueno en el largo plazo, por una cuestión de institucionalidad, los mercados extranjeros no lo consideran de esa forma", agrega. Un factor desafortunado, consigna, es que "lo comparan con el Lava Jato donde el principal efecto terminó siendo económico".



Para el economista, las consecuencias de que se mantenga este nivel de "ruido" hacia los inversores externos es que con la suba del riesgo país se genera un circulo vicioso donde "la recesión lleva al Gobierno a recaudar menos y como el gasto está indexado se va a tener más déficit y las necesidades de financiamiento van a ser mayores. Pero por las tasas altas que habría que pagar va a ser más difícil conseguir esos fondos si es que los consiguen porque el acceso a fondos externos está cada vez mas cerrado".



Para quien también fue ex jefe de asesores del Ministerio de Economía, la solución se centra en acciones políticas que tendrían que tener a Mauricio Macri como protagonista.



"Sacando algún factor externo enorme que favorezca al país, es necesario que el presidente Macri salga a explicar la situación a los mercados. El presidente no puede dejar que el mercado enloquezca por falta de información política. Con la confusión que hay en la interpretación hay algunos que ya están pensando que la situación implica un debilitamiento político que puede terminar en un fortalecimiento del kirchnerismo", detalla.



Finalmente, Rodríguez afirma que en el frente interno un "fortalecimiento de alianzas políticas internas" ayudaría a complementar en parte un mensaje de calma por parte de Cambiemos.