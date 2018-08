La cautela hoy paga Tras el cimbronazo financiero, los inversores se vuelven más conservadores

Según la economista Sabrina Corujo, quienes arriesgaron poco pudieron acotar el impacto negativo sobre las posiciones financieras

Para la economista Sabrina Corujo, jefa de Research Portfolio Personal, "ser conservador hoy paga".

"Así lo volvió a dejar en claro el comportamiento del mercado en la última semana, en la que los argumentos que llevaban a seguir recomendando cautela tomaron claro sentido. Actuar en función a esta recomendación permitió acotar el posible impacto negativo sobre las posiciones financieras de esta renovada "ola" de castigo al riesgo local", sostuvo la experta.



En cuanto a las causas, señaló la coyuntura externa: la profundización de la crisis de Turquía, con una devaluación de su moneda de cerca del 22% en la semana y un disparo en sus CDS (contratos de cobertura) del 29%, impactó sobre todos los emergentes y más también.

Claro que, según Croujo, "la Argentina, además, tiene un plus en su contra, que son algunos puntos en común de su historia con la de Turquía".



"En consecuencia, esta coyuntura debe formar parte de la explicación del movimiento reciente del peso, y los nuevos máximos alcanzados por arriba de los $29; es decir, una suba -tomando como referencia el dólar mayorista BCRA3500- del 6,6% en la semana. No muy atrás se ubicaron otras monedas. El top five emergente, y detrás de la lira y el peso, lo completan el rublo de Rusia, el real de Brasil y el rand sudafricano, con devaluaciones de entre 4,2 % y 6,5%", detalló.



Para la experta, también se refugia sobre este escenario parte de la nueva caída de los bonos a mínimos por debajo de los presentados a fines de junio y principio de julio, y rendimientos que saltan en la parte larga por arriba del 10,5% anual.

En paralelo, mencionó que la caída en los precios en la curva de dólares fue de entre 5-12% en promedio y el traslado de las tasas hacia arriba fue de entre 200-250 puntos. Recordó además que, en sintonía, el riesgo país marcó niveles arriba de los 700 puntos; y el CDS a 5 años se ubicó en máximos de arriba de 530 puntos.



La renta variable, según consignó el diario La Nación, no estuvo exenta a esta nueva huida del riesgo local. El Merval cayó 9% en la semana en pesos y más del 14% en dólares.



"La realidad es que tampoco estos niveles son solamente culpa de Turquía, o de la mayor volatilidad de Brasil, o de los ruidos relacionados a una probable guerra comercial. Es que el timing de los cuadernos no fue el óptimo para un mercado que buscaba como un buen primer paso ganar cierta estabilidad luego de la crisis de los últimos meses", planteó Corujo.



"El recálculo del impacto de la crisis cambiaria sobre la actividad no había aún terminado de digerirse, y los ruidos recientes parecen llevar a la necesidad de un nuevo ajuste. El mayor problema del mercado, en este punto, es la falta de dimensión del real alcance y profundidad del problema", advirtió la experta.



En consecuencia, planteó, "lo que se necesita es apuntar el día a día. Se vuelve a poner en el centro de los análisis la necesidad de una reacción acertada de las políticas económica y monetaria, producto de que ya no hay mucho más margen para prueba y error. Tener noticias que permitan proyectar que se avanza en la posibilidad de cerrar el financiamiento de 2019, sería un buen punto para los precios".

Mientras tanto, como parte de la agenda más inmediata, recomendó mirar el resultado de la licitación de letras del Banco Central, que será leído en función a las tasas que necesite convalidar y la presión extra que pueda generar sobre el billete (y la inflación) si la renovación no es alta.



"El número a tener en cuenta es que el vencimiento suma unos $530.000 millones, lo que implica un 54/55% del stock de las letras (aún tras la caída de este último en las últimas semanas). Lo que no evita, por ende, estar frente a un nuevo supermartes", advirtió.



Croujo explicó que en la colocación de un mes atrás, el BCRA logró renovar alrededor del 75% de los vencimientos, nivel más bajo que el promedio de las primeras cinco licitaciones del año (89%) pero mejor que el de junio (59%). No obstante, la coyuntura era otra. Se llegaba al 17 de julio con un tipo de cambio que en las dos semanas previas se había apreciado cerca de 4%. Hoy, y tras la última semana, el billete vuelve a ser un tema de tensión con una suba de cerca de 7% en las últimas ruedas.

"En consecuencia, apuntar a renovar el 75-80%, y en donde solo el 36% del stock está en bancos, es ser demasiado optimista", completó.