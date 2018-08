Análisis de la crisis Krause: “Argentina no tiene muchos instrumentos para decir al mercado: Ven, esta vez sí, confíen”

Para el economista, miembro del Cato Institute y profesor de la UBA, los tumultuosos meses que atraviesa la economía del país “son una oportunidad"

El economista, miembro del Cato Institute y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Martín Krause, dice que los tumultuosos meses que atraviesa la economía del país “son una oportunidad".

"Creo que los problemas que se presentan son aceleradores del cambio. Aprietan el acelerador”, dijo en una entrevista realizada por el sitio Diario Financiero.

Esos problemas no han sido pocos. Desde diciembre, el peso argentino ha anotado históricas caídas frente al dólar, al tiempo que se disparan las expectativas de inflación, que cerraría este año con un ritmo anual cercano al 30%. El propio presidente Mauricio Macri ha reconocido una “tormenta” e incluso recurrió al Fondo Monetario Internacional, tras doce años de una relación quebrada.

“A mí me gustaría que el acelerador lo apretara el gobierno, pero no lo hace y lo aprieta el mercado”, sostiene Krause. “El mercado está imponiéndole a Argentina cambios que todos pensamos que son necesarios”, sentencia.

Y explicó que pese a la promesa del presidente Mauricio Macri de darle un giro económico al país, se llegó a esta crisis porque "detrás siempre estuvo la debilidad de la economía, por el elevado gasto público y déficit fiscal".

"La llegada del nuevo gobierno y la resolución del problema del default habían permitido que Argentina volviera a acceder a los mercados internacionales de deuda. Pero somos muy sospechosos, por el prontuario que tenemos", analizó y señaló: "Argentina ha violado todo: tratados y contratos internacionales. En esa situación, cualquier síntoma de inseguridad lo convierte en lo que ocurrió: cierre del mercado y corrida".

Además, habló del acuerdo stand-by que el gobierno de Cambiemos llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Con eso cambió que el gradualismo es más acelerado, porque el FMI te aprieta. Te dice: baja el gasto, la inflación, la emisión monetaria", afirmó. "Muchos dicen que esto es lo que deberían haber hecho del principio".

Consejos

"La prioridad uno es mantener la estabilidad cambiaria y financiera, y el gobierno lo entiende. Los argentinos, si miran un indicador de cómo va la economía, es el precio del dólar. Sale la estadística del PIB y la gente dice esto qué es, con qué se come. La gente mira al dólar y como correlato de eso la inflación: si las cosas están subiendo mucho en el supermercado o no. Cómo te impacta a fin de mes", explicó.

Cuando se le consultó cómo recuperar la confianza de los inversionistas, el eocnomista respondio: "Cuando ya violaste todo ¿qué se puede hacer? Te endeudaste, caíste en default, no cumpliste con los fallos de los jueces, tenías tratados bilaterales de inversión que no cumpliste. Qué podés hacer para decirle al mundo 'vengan, esta vez sí, confíen'. No tenés muchos instrumentos".

"Hay dos cosas que serán importantes de acá al año que viene: primero, no mandar ninguna señal equivocada al sector agropecuario. Eso explica, por ejemplo, por qué Macri se plantó firme ante la presión de su propia coalición de frenar la reducción en las retenciones a las importaciones de soya. El otro problema inmediato es el programa de participación público-privada. Ahora se le hará muy difícil a las empresas privadas conseguir financiamiento para sus proyectos. Van a ir a los bancos y a los mercados capitales y les pedirán tasas que vuelven a esos proyectos inviables", dijo.

De política y cuadernos

La causa que investiga a exfuncionarios kirchnerista y a empresarios argentino por supuesto pago de coimas en la obra pública "es un problema que se suma", aseguró Krause.

"El que quiera que vaya a financiar estos proyectos se pregunta si las empresas están en los cuadernos. El paralelo con el Lava-Jato en Brasil es bastante preciso. Estas noticias son saludables desde el punto de vista institucional, pero ya se ve que empiezan a tener impacto en los mercados: caen los bonos, aumenta el riesgo país, los inversionistas no prestan nada hasta saber quién está en los cuadernos. Eso puede agravar el freno a la economía", enfatizó.

Y señaló que "la incertidumbre no es sólo por el rumbo económico, sino también el político. Macri tiene tiempo acotado para mostrar resultados, antes de que las elecciones de octubre de 2019 copen la agenda.

“Lo único que queda es ver si en Argentina vuelve el populismo o no. ¿Vuelve Cristina o alguno de los otros bandidos?”, se pregunta Krause. “Incluso si Macri tiene cuatro años más, son sólo cuatro años ¿Se largaría alguien a hacer una inversión que requiere una visión de largo plazo?”, concluyó.