Descontento productivo La UIA, crítica con las medidas del Gobierno: "Esto es un misil contra el valor agregado"

Dirigentes industriales rechazaron las medidas: "Hay improvisación en el manejo de la política económica". Y dispararon: "Son medidas de contadores"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, cuestionó con dureza hoy las medidas económicas anunciadas en la mañana por el Gobierno, al sostener que son "un misil contra el valor agregado".

"Me sorprende lo que pasó con (el ministro de Producción, Dante) Sica. Él había asegurado más de una vez que no iba a haber baja de reintegros y que hablaba por todo el Gabinete. Se ve que no los conoce bien aún", agregó.

El empresario fustigó así la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de recortar un 66% los reintegros a las exportaciones de bienes y servicios y de suspender la rebaja de retenciones por seis meses a los derivados de la soja.

"Son mediadas antinaturales", expresó el presidente de la central fabril, que este martes iba a viajar a Neuquén para para participar de de un encuentro del B20, pero debió cancelar su visita por motivos personales.

Acevedo se mostró disconforme con las decisiones del Gobierno de la alianza Cambiemos, que hace una semanas había asegurado que no realizaría el ajuste fiscal por el lado de los ingresos sino solo por el gasto público.

"Me parece que son medidas de contadores, que no tienen en cuenta el valor agregado. Se sacan los reintegros que son una realidad, mientras todavía se discute si se van a bajar los impuestos con las provincias", dijo el empresario al matutino porteño.

Además, advirtió que la decisión oficial de tocar los reintegros se da después de que el propio Gobierno devolviera esos fondos de forma "atrasada" y consideró que recortarlos en un 66% ahora es "una medida absurda, por la que se primariza totalmente la economía".

"Hay improvisación en el manejo de la política económica", agregó uno de los vocales de la UIA y presidente de Celulosa, José Urtubey, al mismo matutino.

"Hace unas semanas Sica nos dijo dos cosas. Que las tasas iban a ir bajando y que no iban a tocar los reintegros a las exportaciones", agregó en declaraciones a La Nación.

Y señaló que las tasas subieron ayer de 40% a 45% y el Gobierno anunció que hay reducción a los reintegros a las exportaciones.