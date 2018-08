Dolar recalentado ¿Caputo ganó la pulseada? Puso u$s500 millones arriba la mesa y el mercado sólo demandó u$s200 millones

Tras el paquete de medidas del Banco Central, la cotización del billete verde bajó este martes. ¿"Toto" puede cantar victoria o esto recién comienza?

El Banco Central se enfrentó este martes a la primera prueba de fuego de su plan para aminorar la marcha del dólar: la autoridad monetaria puso a disposición del mercado un total de u$s500 millones, como parte de un paquete de 10 medidas.

El programa anunciado el lunes por Luis Caputo vino como corolario de una fuerte escalada del billete verde. El lunes, el dólar había avanzado 2,3% para cerrar a $30,68, acumulando un alza de 9,2% en los primeros 13 días de agosto.

Se trató de un récord histórico y la divisa estadounidense sobrepasó los 31 pesos en algunos bancos. Otra vez el contexto internacional fue el detonante para un lunes negro para una economía argentina demasiado permeable a los shocks externos.

En este sentido, la fuerte crisis económica de Turquía y la brusca devaluación de su moneda (la lira) motivaron un "efecto dominó" en los principales países emergentes, lo que provocó que Caputo saliera con un paquete de medidas que permitieran colocarle hielo al inflamado ánimo del mercado local.

Pero el dólar fue el primer síntoma de la debacle del lunes: el malhumor también se expandió hacia la Bolsa. El índice Merval de Buenos Aires cerró el primer día de esta semana con una baja del 2,7%, hasta las 26.119 unidades, donde acciones financieras y energéticas lideraron las caídas.

Entre las que más bajaron sobresalieron las de Ternium, con un descenso de 7%, seguidas por las de Mirgor (-6,8%) y Transener (-6,7%). Así, el Merval retrocedió 11% en los primeros 13 días de mayo, en medio del clima tenso a nivel local e internacional.

Cómo le fue a Caputo en la pulseada

Una de las medidas de de Caputo fue la subasta al contado de dólares estadounidenses, en la que se adjudicaron solamente u$s200 millones de los u$s500 millones ofertados, debido a que la demanda a precio de mercado fue menor a la esperada: el valor promedio de corte se ubicó en $ 29,4031, siendo el mínimo adjudicado de $29,37.

De esta forma, el dólar descendió este martes alrededor de 1% en la City porteña. También bajó en el mercado mayorista: con una baja de 32 centavos (-1%), se ubicó a $29,61. Incluso, llegó a venderse a un mínimo de $29,20.

Si bien esto podría verse como una clara victoria, podría decirse que la subasta del Banco Central, si bien tuvo algunos condimentos positivos, le permitió a Caputo ganar sólo una pulseada contra el dólar.

Es decir, no alcanzó para darle la pelea ganada, sino que Caputo sólo logró imponerse en lo que sería el primer round.

¿Por qué? Básicamente porque la entidad decidió otorgar u$s200 millones del total que estaba dispuesto a licitar debido a que las ofertas del mercado se ubicaban en precios menores al que tenía el billete en la plaza.

Es decir, quienes querían comprar dólares no convalidaban el "precio de mercado" y querían sacarle billetes verdes a precios más bajos a Caputo, algo que el presidente del Central se negó a hacer. Así, vendió u$s200 millones a $29,40.

Después de no haber vendido todos los dólares en la subasta, el valor del dólar en el mercado contado subió 20 centavos, una reacción de desencanto por parte de los inversores.

Una interpretación apresurada es que no hubo mucha demanda de divisas precisamente el día de la licitación millonaria de Lebac, que dejará $100.000 millones sin renovarse.

Pero lo cierto es que esos pesos que se volcarán a la calle no se entregarán el martes, sino el miércoles. Por lo tanto, la demanda potencial de billetes verdes de esos pesos que dejará la licitación de Lebac se empezará a sentir recién a partir de la jornada de este miércoles.

Por eso, la pelea contra el dólar sigue en pie más allá de la tregua que ayudó el mercado internacional –que recuperó muy fuerte el martes– al presidente del Central.

Las medidas de Caputo

El lunes, el titular de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, se reunió con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y con Caputo.

Desde el Gobierno, explicaron que eran reuniones "introductorias" del organismo que durante los próximos 10 días revisará las cuentas fiscales tras el programa de asistencia por u$s50.000 millones.

"Mañana (por este martes) licitaremos u$s500 millones y pasado, si lo demandan, otros u$s500 millones, o u$s700 millones", había disparado Caputo el lunes, luego de conocerse que la tasa de referencia quedaba en 45%.

La otra gran medida fue la eliminación gradual del stock de Lebac, con el objetivo de combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer la economía.

La entidad bancaria informó que al culminar este proceso, el stock de instrumentos será “significativamente inferior al actual” y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local.

También remarcaron que el monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la próxima licitación a realizarse el 14 de agosto de 2018, el BCRA ofrecerá un máximo de $230.000 millones de Letras contra un vencimiento estimado de $330.000 millones en manos de los mismos.

Además, para las entidades bancarias, el BCRA sólo ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ), siendo que estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización del BCRA.

En este sentido, los bancos sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios, en tanto que no podrán vender sus LEBAC remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de Lebac.

La primera licitación será el 15 de agosto. El objetivo es estirar los plazos de los vencimientos pero sin incorporar el riesgo cambiario que implican las Letes en dólares. En este sentido, la cartera que dirige Dujovne desarrollará un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario.

El ministerio también pidió al BCRA "discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado".