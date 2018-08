Tras el salto del dólar "Con la plata del FMI no alcanza, pero hay salida"

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió al momento económico que vive el país y dijo que se debe reducir el déficit fiscal

Durante la jornada del miércoles, los índices económicos no dieron buenas noticias al Gobierno.

El dólar llegó a $30,68, el Indec informó que la inflación de julio fue del 3,1% y desde el Estado se oficializaron los aumentos de trenes y colectivos.

El cóctel de noticias no hace más que acelerar la pérdida de confianza y la incertidumbre de los consumidores, en un momento que se llama "de turbulencias", para no mencionar la palabra crisis.

En este escenario, el economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, dijo que el país debe salir al mercado internacional de capitales y a la vez reducir el déficit fiscal.

El también ex presidente del Banco Nación recordó una de sus frases de cabecera, que apunta a la austeridad económica de Cambiemos. "Yo ya dije que este modelo es pechuguita de pollo y puré de calabaza", lanzó.

"El Gobierno tuvo un buen diagnóstico sobre el desastre que heredó, pero se equivocó con el instrumental que puso en marcha, por eso, tras dos años, terminó yendo al Fondo Monetario Internacional (FMI)", analizó en el programa A dos voces.



En ese sentido, el economista aseguró que "la plata del FMI no alcanza", es decir, que la Argentina necesitará más que los u$s50.000 millones aprobados por el organismo multilateral de crédito, pero que al final "hay salida" a la situación.

Para el economista, crítico desde hace un tiempo con el macrismo, "todos los políticos deberían ayudar al presidente Macri es este momento, porque Macri no es un presidente eterno, si no se va en 2019 se va en 2023, pero esto va a seguir, y los opositores podrían aprovechar que Macri les haga el trabajo sucio y le al que siga un país mejor".

"El ajuste es imprescindible, porque con la plata del FMI no va alcanzar", dijo Melconian, destacando que harán falta otros u$s8.000 millones que el Gobierno deberá salir a buscar en los mercados, "pero para eso hace falta que baje el riesgo país, porque con estas tasas no se puede".

"El programa del FMI es pechuguita y calabaza. Es vital bajar la tasa de interés, la inflación y el riesgo país, restablecer el mercado de bonos y encarar el problema fiscal", insistió Melconian. Esta semana llegó la comisión del fondo para revisar la economía.



El economista consideró: "Tenemos que estar tranquilos, el Presidente debe decir que estemos tranquilos, al Presidente lo veo tranquilo y la clave es estar ocupados en los problemas".

"Perdieron dos años porque equivocaron el instrumental, pero aunque hubieran hecho bien las cosas no habrían arreglado los problemas porque no lo puede haber una sola persona y porque no alcanza cuatro años solamente", concluyó.