Advirtió por la recesión El titular de la UIA criticó al Gobierno: “No veo un plan a largo plazo”

No pudieron cumplir su principal objetivo que era bajar la inflación y la corrida cambiaria que se creía superada "está latente", dijo Acevedo

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, planteó una serie de críticas al gobierno nacional y aseguró que no advierte la existencia de un plan económico a largo plazo.

"Yo no veo un plan en el largo plazo o los que siguieron hasta ahora no han sido los correctos", aseguró Acevedo en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Según el titular de la entidad fabril, el Ejecutivo no ha podido cumplir su principal objetivo, que era bajar la inflación, y la "crisis de la corrida cambiaria" que se creía superada semanas atrás "está latente".

"En nuestro sector vamos a tener una recesión fuerte. Es lo que me están diciendo las pymes, es lo que me está diciendo en el sector. No creo que esto se revierta porque tenés un problema internacional y una dificultad interna no solucionada", desarrolló.

Acevedo cuestionó la estrategia adoptada por el Ministerio de Hacienda para combatir el déficit fiscal. Dijo que se apostó a "un ajuste a lo contador" donde se pretende bajar gastos, cuando lo ideal sería empezar a discutir iniciativas para fortalecer el crecimiento económico.

"Esto es como si fuese una empresa y te ponés a bajar gastos en el café, en el gas, en los autos, etc. Pero cuando vos tenés que mejorar tus finanzas, lo que claramente tenés que hacer es ver cómo vender más y generar más ingresos", graficó.

En ese sentido, el Presidente de la UIA mostró reparos a la batería de medidas anunciada esta semana que afectan al sector agropecuario, entre ellas el freno a la reducción de retenciones y la cancelación de los reintegros a las exportaciones.

"Nosotros tenemos que pensar en el largo plazo y cuando vienen estos problemas no hay que hipotecarlo. Por ejemplo, los reintegros a la exportación están desde los 90 y es una devolución de impuestos. Sacar eso es decir: 'bueno, bancátela porque hoy el tipo de cambio está más alto'. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Así, mucha gente que estaba pensando en salir a exportar se retracta", analizó.