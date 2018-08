"Pechuguita con puré" Melconian, duro contra Marcos Peña: "A la macroeconomía no la podés llevar a lo guapo"

El expresidente del Banco Nación señaló que aún hay salida, pero matizó: "Un escenario con números esplendorosos no hay, aunque salga bien"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó al jefe de Gabinete Marcos Peña y a los coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, a quienes les advirtió: " A la macro no podés ir llevándola a lo guapo".

"Salida hay, aun habiendo perdido estos dos años. Viene esa batalla. En este momento histórico se trata de llegar al 2019 de la manera más decorosa posible. O sea, un escenario con números esplendorosos no hay, aunque salga bien", remarcó el economista.

Además, señaló que los programas del FMI "son pechuguita con puré de calabaza por más que madame Lagarde se esfuerce en mostrar que hay un nuevo Fondo y qué se yo", aunque matizó que el presidente Mauricio Macri "es un líder regional al que no le va a salir gratis, pero le van a dar su apoyo".

"¿Hubo mal diagnóstico? Sí. ¿Hubo mala praxis? Sí. Lo digo con la autoridad de haber integrado (el equipo). No hay que discutir más nada", disparó el extitular del Banco Nación en el programa A Dos Voces, del canal TN.

Para el economista, "lo que tiene que bajar es la tasa de interés, que es un poco la fiebre, la temperatura y el mecanismo regulador" y disparó: "Piensen que cuando unos cráneos se animaron a modificar un poco el estatuto del Banco Central y cambiar la meta de inflación, la queja fue que la tasa era 28% para que baje a 24% y ahora estamos en cuarenta y pico".

"No importa si fue Peña o Quintana, dejalo ahí, pero la economía no es una cuestión coercitiva y voluntaria. A la macro no podés ir llevándola a lo guapo. Y terminó en esto. Entonces, hay que surfear y van a haber procesos iterativos porque hay fuerte ajuste en pesos y demanda en dólares", consideró Melconian.