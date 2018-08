Visión industrial "Las devaluaciones sin plan no sirven porque descalabran todo", advierte la UIA

Miguel Acevedo, presidente de la UIA, mostró su "preocupación" por la "crisis de confiabilidad", aunque señaló que el Gobierno "hace lo que puede"

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, expresó este miércoles su "preocupación" por la "crisis de confiabilidad" que, a su criterio, atraviesa el país, y consideró que en este contexto el Gobierno "hace lo que puede".

"Tenemos que salir de la crisis de una vez por todas, así podemos buscar el largo plazo de manera permanente. Para ello, se necesitan reglas del juego claras y creo que el Gobierno está usando todas las herramientas que tiene para salir de esta situación", consideró el industrial.

Acevedo y otros dirigentes de la UIA brindaron este miércoles una conferencia de prensa en la cual anticiparon algunos detalles de la conferencia industrial que se realizará el martes próximo en esta Capital.

En ese marco, el jefe de la central fabril evaluó que la crisis cambiaria es un "problema sobredimensionado", por lo cual recomendó "salir rápidamente de esta situación, que está impactando en todos los sectores" de la sociedad.

Para el empresario, el eje del problema "es la desconfianza total que hay en el peso y agregó que "estamos teniendo una devaluación que no es competitiva, sino que básicamente se está dando porque no hay confianza" con la moneda nacional.

Acevedo consideró, además, que el Gobierno comenzó su gestión "condicionado, porque no podía devaluar, no podía ser un ajustador serial, hizo lo que pudo". Aunque criticó que "las devaluaciones sin plan no sirven porque descalabran todo".

También, dijo que al país "le hace falta visión de largo plazo. Y para ello, se necesitan reglas de juego claras y permanentes. Creo que el Gobierno, ahora, está usando todas las herramientas que tiene para salir de la crisis" y después pensar en el futuro.

"Hay un contexto muy volátil en la Argentina y todos tenemos que actuar en conjunto", enfatizó el presidente de la UIA, en compañía del secretario de esa entidad, Alberto Alvarez Saavedra y el director ejecutivo, Diego Coatz.

Este último, por su parte estimó que la actividad industrial caerá 1,5% este año, mientras que Alvarez Saavedra comentó que "con la crisis, la gente busca precio y calidad, lo mismo que pasaba en el 2000".

Las UIA realizará el martes próximo, en el Centro de Convenciones "Golden Center" de esta capital, una nueva Conferencia Industrial, esta vez bajo el lema "Enfoque hacia un futuro productivo".

Los dirigentes de la central fabril anticiparon que el evento hará hincapié en la educación y la tecnología, áreas a las que consideraron claves para el desarrollo del país.

La Conferencia comenzará a las 9 con la exposición del ministro de Producción, Dante Sica, y cerrará a las 18 con la presencia del presidente Mauricio Macri.