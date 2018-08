Reuniones En un día difícil por la suba del dólar, gobernadores del PJ convocaron a Massa para conocer su opinión sobre la economía

El líder del Frente Renovador hizo un diagnóstico de la situación actual y de lo que anticipa para los próximos meses para la economía del país

El grupo de gobernadores del PJ más lejano a la Casa Rosada se reunió este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar la compleja situación económica, unificar posiciones con respecto a la negociación del presupuesto 2019 y, principalmente, resolver una estrategia para avanzar en conjunto contra el decreto del gobierno nacional que eliminó el fondo sojero. En uno de los días más difíciles por la suba del dólar, convocaron a Sergio Massa para conocer su opinión de la economía.



El encuentro también contó con la presencia del senador nacional Miguel Pichetto. Massa y Pichetto respaldaron la estrategia de los mandatarios de unificar criterios para presentarle al Gobierno un plan común que modifique la decisión de eliminar el fondo sojero.



Poco antes del encuentro se había realizado el anuncio del presidente Mauricio Macri, en el que confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantará el desemboloso de los "fondos necesarios" para garantizar el cumplimiento del programa financiero del 2019. Mientras los gobernadores discutían la difícil situación que atraviesa el país en materia económica, el dólar superó los $34, lo que generó una nueva mala noticia para la gestión de Cambiemos.



Durante el encuentro se definió que hay que plantear un presupuesto alternativo que cumpla con las metas del fondo del 1,3, que cumpla con el objetivo del equilibrio fiscal, pero estableciendo distintos parámetros. Por ejemplo, recortar el 25% de todos los cargos jerárquicos en todos los ministerios, que son los cargos que agregó el gobierno de Macri.



También se definió avanzar con las retenciones a la minería. Postergar la rebaja que les hizo Macri al Impuesto de Ganancias en balances, con lo cual ya hay $70 mil millones más para el año que viene. Aumentar Bienes Personales a todos los que tienen más de 5 millones de dólares en efectivo o en fondos, o que tienen propiedades en el exterior.



En la reunión, Massa hizo un diagnóstico y dio un panorama económico de lo que entiende va a ser la evolución de la economía del país: los mercados, la posibilidad de que las provincias puedan tomar o no deuda el año que viene, el deterioro de salarios y jubilaciones y el problema real que representa tarifas y trabajo.



En la reunión estuvieron presentes los gobernadores Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Mariano Arcioni (Chubut), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Carlos Verna (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero). También estuvieron Daniel Capitanich (vicegobernador de Chaco) y Juan Carlos Arcondo (vicegobernador de Tierra del Fuego).



También participaron los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes asistieron al CFI luego de anunciar un paro general, sin movilización, para el 25 de septiembre. Asistieron a la reunión Gerardo Martínez (UOCRA), Antonio Caló (UPM) y los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña.



Los gobernadores acordaron insistir en el reclamo al gobierno nacional para que modifique la decisión que tomó cuando eliminó el fondo sojero, lo que significaría una pérdida para las provincias de $10.409,5 millones en lo que resta de 2018. Todos coincidieron en que la falta de recursos afectará a cada provincia y a los municipios, ya que había un efecto derrame en lo que respecta a la repartición de fondos.



Los mandatarios consideran que la decisión del Ejecutivo golpea en el interior del país, motivo por el que avanzarán en los próximos días en el diseño de alternativas que puedan servir para negociar con el gobierno nacional. Por el momento no dejaron trascender cuáles serán las modificaciones que propondrán.



"Sabemos que la situación es difícil y compleja. Queremos ayudar y sumar. Nosotros formamos parte de la oposición pero no cogobernamos", explicó Juan Manzur a la salida de la reunión. Y agregó: "Somos una oposición responsable y queremos buscar propuestas que ayuden".



Uno de los grandes problemas que tienen los gobernadores es que iniciaron obras en sus provincias que se frenaron después de la decisión del Gobierno. Es que el fondo formaba parte del presupuesto 2018 y la proyección de gastos estaba hecha con ese ingreso incluido. Si bien la eliminación estaba prevista para el próximo año, el cambio de planes del Ejecutivo hizo que los mandatarios se pusieran rápidamente en alerta y se abroquelaran contra la decisión oficial.



Los mandatarios convocaron para una reunión el martes que viene y adelantaron que invitarán a los que faltaron este miércoles. De los 16 gobernadores peronistas, estuvieron presentes 10.