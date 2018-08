Tormenta cambiaria Rattazzi sobre la cotización del dólar: "Prefiero que el mercado lo determine"

El presidente de FIAT se refirió a la disparada de la divisa norteamericana y minimizó el impacto que puede tener en los precios de la economía

En el marco de una nueva edición del Council de las Américas, el presidente de FIAT Cristiano Ratazzi habló sobre la escalada del dólar y dijo que prefiere que la cotización "la determine el mercado".



Consultado por Ámbito.com acerca de sus afirmaciones sobre que el dólar tenía que estar a $26, se excusó diciendo que "eso fue hace tres meses". Asimismo, minimizó el impacto del alza del dólar en los precios al considerar que "no hay razón para que todo se traslade" aunque admitió que "algo irá".



"El dólar a $30 empieza a ser interesante para exportar, pero dejen que el mercado lo diga, así funciona el modelo", remarcó el empresario. En tanto, sostuvo que "mucha gente tiene miedo al mercado" aunque aclaró: "Yo no tengo miedo al mercado. Argentina estaba yendo hacia Venezuela y ahora está yendo hacia el G20".



Cabe recordar que el evento es impulsado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en asociación con la Americas Society/Council of the Americas, el foro reúne año tras año a los miembros del Gabinete, gobernadores, y empresarios nacionales e internacionales, y si bien hay un programa oficial, como se sabe, el pulso de la coyuntura actual se mide en los pasillos del Alvear, donde se prevé que prime la agenda de los últimos días: el alza sostenida del dólar, la trama de presuntas coimas en la obra pública, y los anuncios en torno al acuerdo con el FMI, entre otros temas acuciantes.