Guiño al dólar "libre" Con críticas al Gabinete, el "círculo rojo" avaló mega devaluación y pidió más ajuste para estabilizar economía

Fue este jueves en el Consejo de las Américas en el Hotel Alvear. Los empresarios respaldaron la flotación de la divisa y exigieron cambios políticos

El problema no es el dólar, sino la política. Ese fue el mensaje enviado este jueves por buena parte del círculo rojo, que se dio cita en el Hotel Alvear para participar en el Consejo de las Américas, un foro que reunió a 800 invitados a escuchar a empresarios, funcionarios y gobernadores.



Desde la alfombra roja del tradicional edificio de Recoleta, la mayoría de los ejecutivos consultados por iProfesional dio su guiño a la disparada del dólar, que ayer llegó a superar los $40 en la city y escaló en un día un 13%, y pidió medidas económicas para estabilizar la economía.

Se trata de hombres de la industria, el comercio, el agro, las finanzas y el sector energético, cuyos negocios se ven favorecidos en lo inmediato por la mega devaluación en curso. Pero que ven al mismo tiempo con preocupación la falta de señales políticas por parte del equipo de Mauricio Macri para cumplir su programa económico.



En la lista de cambios incluyen la necesidad de un acuerdo con la oposición, sin descartar una “renovación de caras” dentro del Gabinete encabezado por Marcos Peña, la figura más golpeada por la crisis en las últimas horas.

Recién llegado de Europa, el titular de Fiat, Cristiano Rattazzi, desaconsejó intervenir en el mercado cambiario, a donde el Gobierno tuvo que inyectar este jueves u$s330 millones sobre el final de la rueda para que el minorista cerrara en $39,78, apenas por debajo del techo alcanzado en la jornada.



“Liberen el dólar lo más rápido posible y va a bajar. Eso es lo que haría, tenés que creer en los mercaso y tener agallas”, aseguró a iProfesional. Y se mostró entusiasmado porque sus exportaciones “vienen muy bien”, pese a que el mercado interno se redujo a 17.000 vehículos.

La situación industrial

La escalada del dólar impactó de inmediato en el sector automotriz, donde se frenaron las operaciones y debaten cómo trasladar la suba abrupta de la divisa a los precios de los autos 0 km sin que la venta se desplome. En lo que va del año, algunos modelos aumentaron más del 40% y es casi imposible encontrar un vehículo a estrenar por menos de $300.000. Las firmas más afectadas son aquellas cuyo negocio depende en parte de las ventas locales y también generan incertidumbre los efectos secundarios, en particular la inflación.

Desde los pasillos del Alvear, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, alertó sobre el impacto del tipo de cambio en los precios -que este año podría superar el 40%- aunque definió el alza de la moneda norteamericana como un “movimiento coyuntural”.



“El dólar competitivo no es solo que no haya límites, porque eso genera inflación. La competitividad son las reforma estructurales”, señaló el también titular de la Cámara de la Industria Alimenticia (Copal). Al tiempo que reconoció entre las medidas posibles “pedir más ritmo” y “repensar la parte estratégica”.

El ascenso imparable del dólar abrió una grieta en la industria. Es que mientras los grandes exportadores logran valorizar sus productos en el exterior, las ramas orientadas al mercado interno y cuyos insumos están dolarizados redoblaron las críticas al Gobierno porque la política monetaria agrava el cuadro recesivo y encarece el financiamiento. Ayer, el Banco Central subió la tasa de interés al 60% y el encaje de depósitos en pesos en cinco puntos, una medida que se espera acentúe más los signos de recesión.

La suba de las tasas es un problema que preocupa también al mercado inmobiliario, junto con el aumento de los insumos y el atraso en los pagos del Estado. Un hombre fuerte de la Cámara de la Construcción advirtió este jueves que los bancos empezaron a cortar el financiamiento al sector por el efecto de los “cuadernos”.



“Va a haber una paralización de la obra pública y en este semestre recesivo vamos a perder 50.000 empleados de un total de 430.000”, alertó el empresario en el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas.



Con todo, el directivo señaló que el problema “no es económico, sino político”. No son pocos los ejecutivos que comparten el programa de ajuste fiscal y de asistencia del FMI. “El problema es que el mercado no le cree al Gobierno, hace falta un apoyo político”, explicó el constructor.



En un intento por llevar calma, Macri anunció el miércoles por la mañana el adelanto de fondos por parte del organismo, pero desde entonces en solo dos días el dólar subió un 24%, un incremento similar a los ajustes previstos para todo el año en la mayoría de las negociaciones salariales y le mete mayor presión a la CGT, en donde el miércoles definieron un paro para el 25 de septiembre.

En hall central del Alvear, un gerente de una banca de inversión reveló que tuvo que explicarse a sus clientes en Estados Unidos el por qué de la fuerte suba del tipo de cambio del miércoles, una jornada en la que el Gobierno ofreció u$s700 millones sin frenar la sangría de reservas. “Esto es una combinación de desarme de posiciones de gente que tenía pesos en Fondos Comunes de Inversión y se pasó a dólares”, les resumió. Y vinculó los movimientos con fondos especulativos que apuestan contra el peso, pero rechazó fijarle un precio.

“Yo no vendería dólares si fuera el Central, es regalarle a los especuladores, dejaría que se acomode, es el riesgo de libre mercado”, afirmó.

En el agro, no escondieron su expectativa por aumentar las exportaciones con el nuevo tipo de cambio. Consultado por este medio, el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, destacó este jueves que la devaluación “va a generar un ingreso adicional en el exterior, más impuesto a las ganancias, y va a dinamizar el consumo”, aunque reconoció que en el entorno empresario “hay unas ganas bárbaras de frenar la baja de retenciones”, una medida que Macri les prometió que no aplicará.



Con todo, Pellegrina dijo estar preocupado por el impacto en la inflación y “lo social”. No es para menos. En el año, el dólar ya acumuló un aumento del 100%.

En tanto, el titular de la CAC, Jorge Di Fiori, destacó un aspecto “positivo” de la depreciación del peso ya que, dijo, viene haciendo subir las exportaciones, bajando el costo argentino y frenando la importación de “bienes suntuarios”. Desde una de las principales empresas energéticas del país recibieron con agrado la devaluación, al señalar que sus ingresos son dolarizados y que no contemplan cambios en el cronograma de aumentos tarifarios autorizados por el Gobierno.

¿Cambio de Gabinete?

Uno de los principales críticas del círculo rojo apuntó este jueves contra el Gabinete, que este jueves estuvo representado en el evento por el jefe de ministros, Marcos Peña, y Rogelio Frigerio. Además, en representación del oficialismo, estuvo presente el jefe de la Ciudad, Horacio Larreta, mientras que en los pasillos se lo vio a Vladimir Wernig, el hombre al que escuchaba Peña y su vice Mario Quintana, pero que en marzo fue desplazado con el nombramiento de Nicolás Dujovne como coordinador del gabinete económico.

En ese ambiente de críticas al equipo de Macri, uno de los nombres que sonó con fuerza para ocupar un rol más destacado es el del ministro de Industria, Dante Sica, un funcionario reconocido entre los empresarios por ser un conocedor del sector privado y a la vez capaz mantener una buena relación tanto con los gremios de la CGT como con dirigentes políticos del peronismo. “Hace falta una nueva interlocución”, señaló el titular de la cámara aceitera y cerealera CIARA-CEC.

En la construcción fueron más lejos y propusieron un fuerte cambio de Gabinete. “Hay que reducir drásticamente ministerios y aglutinar todo detrás de un ministro de economía que maneje todas las carteras dispersas, que sea el jefe de una serie de ministros y que las áreas sean secretarías”, dijo un miembro de la cámara de la actividad.



Desde esa óptica el candidato natural sería el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que en las últimas horas anunció su partida a Washington, pero los empresarios dudan si tiene “plafón político” por el desgaste que le generó la crisis.

Por estas horas, el Gobierno mantiene la puerta abierta al pedido empresario de un “cambio de caras”. Lo sugirió Frigerio en una de las charlas centrales del foro en las que aseguró que “los marineros son prescindibles y también los instrumentos de política”, pero dejó en claro que "no hay vuelta atrás" con el programa económico.



Los empresarios, además creen que es necesario un consenso con los gobernadores y el Congreso. “Lo primero es achicar el déficit fiscal, y los políticos tienen que generar acuerdos”, dijo este Martín Cabrales, de la empresa homónima.

Menos optimista, el empresario Eduardo Eurnekian advirtió que los cambios “no pasan por personas sino por la mentalidad de este Gobierno y los que lo componen”. “Vos podés agarrar la libere, pero la liebre se te fue”, sostuvo. Y ante la consulta de iProfesional reconoció que la suba del dólar tiene un inevitable impacto político. “Todos los desastres que hubo fueron políticos, todos los tipos que te ayudaron a poner la cabeza bajo tierra, es como la avestruz, quedaron culo para arriba”. Y advirtió que a Macri “no le queda otra” que pedir ayuda a los empresarios.