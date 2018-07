Opinión Guillermo Nielsen: “La tormenta no pasó, solo cambió de forma”

Hay una opinión casi masiva sobre la decisión del Gobierno de la nación de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), y es por demás negativa, la medida generó un repudio casi generalizado pero la realidad es que pocos conocen el tema con certeza. En ese contexto, el economista Guillermo Nielsen contestó algunas interrogantes al periodista Roberto García en la emisión de este lunes 30/07 del programa La Mirada.



“Empecemos por decir que el Fondo Monetario no es un banco, porque hay una gran confusión y la gente enseguida se pone a hablar de cosas como por ejemplo cuál es la tasa de interés del FMI, o sea, no sabe lo que está hablando. Acá hay una cosa mucha más poderosa y es una cuestión del régimen internacional y de cómo te adaptas en la globalización y a cómo te articulas con el mundo, y eso es lo más importante del FMI, yo tuve negociaciones durísimas con el fondo y no se lo recomendaría a ningún Presidente, sin embargo en el caso de este Gobierno yo creo que el FMI le está haciendo mucho bien, es un adulto que oficia como guía en materia económica”, dijo Nielsen en un reportaje televisivo.



Y siguió: Haber acudido al fondo lo está ordenando (al Gobierno) y nos viene bárbaro a los argentinos, y ojo, no es que yo soy abogado del fondo, yo en su momento me opuse, pero esto va a dejar las cosas mejores, las cosas básicas de la economía con el Fondo eso está cumplido.



Igualmente, consideró que ese mismo desconocimiento sobre la decisión de acudir al FMI, sumado a la desconfianza al Gobierno ayudó a que la corrida cambiaria se diera en el país.

“Se anuncia el acuerdo con el Fondo, y la corrida cambiaria se intensifica, de gente que dice ‘si esto está tan mal como para que la Argentina vaya al fondo nos vamos’ esto fue el afecto adverso, no lo paró ni siquiera el ingreso emergente, hubo todo un momento muy feo, un momento muy bravo, pero las últimas 3 semanas por suerte son de calma. Hay que ser muy precisos, no es que la tormenta pasó, sino que la tormenta tomó otra forma,” explicó Nielsen.



No obstante, Nielsen advirtió al Gobierno de no relajarse en cuanto al escenario económico que atraviesa el país, en un reportaje de La Mirada.

“Me preocupa que haya una mala interpretación de la calma que hay en el mercado cambiario, a la cual me parece que este Gobierno es muy proclive, pero de todas maneras yo creo que la red de contención, por llamarlo de alguna manera,(pautas que tiene el FMI) no le dan para hacerse los locos, ni tampoco le van a dar para hacer el año que viene un pozo electoral del presupuesto, y me parece que eso es muy valioso para la Argentina.”, sentenció.



En cuanto a los efectos beneficiosos que traerá la nueva economía por la que apuesta el Gobierno, el economista respondió: “La exportación lleva tiempo, hay sectores que lo pueden hacer en lo inmediato, uno es el sector frigorífico, vos tenés las habilitaciones sanitarias para exportar a la Unión Europea, China y rápidamente podés estar en mercado, ahora, de todas maneras yo creo que lo que los argentinos estamos buscando y nos estamos preguntando es cuál es la solución a esto y cuando esto se revierte”.



Y siguió: Va a costar, el problema que tenemos esencialmente es la confianza... Esta paliza al peso ratifica el carácter inmonetario de la economía Argentina y esto limita mucho lo que se pueda hacer en materia de política económica.