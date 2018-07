Ciudad de Buenos Aires El gobierno porteño anuncia baja de tasas y otras medidas para "aliviar" la presión a las pymes

Las medidas incluyen menor costo para el descuento de cheques, simplificación de trámites y menor carga impositiva para las pequeñas empresas

Esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará una serie de medidas "para aliviar a las pymes" luego de la crisis cambiaria. Así lo destacaron un grupo de funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires encabezados por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y Martín Mura, ministro de Hacienda. También estuvo presente el presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz Batalla.



El gobierno porteño divide el paquete en tres: Alivio fiscal para impulsar la recuperación del sector, Inspecciones programadas y simplificación de trámites y Financiamiento productivo y nueva reducción de tasas.



"Es un conjunto de medidas impositivas que estimulan el crédito y el consumo y que también apuntan a facilitarle la vida a los que ejercen el comercio y las pymes en término de reducción de trámites y burocracia en general", expresó Miguel. "Son cambios oportunos por lo que está pasando, pero también para el futuro. Vamos a trabajar para reforzar el rol de las pymes porque son las responsables de siete de cada diez empleos en la Ciudad y por eso hay un impacto directo para todos los porteños".

Paquete de medidas

En cuento al "alivio" de la presión tributaria (el Gobierno porteño no habla de que baja la presión fiscal sino de que la morigera), los cambios están enfocados al Sircreb, el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias y en las retenciones bancarias de Ingresos Brutos que hace ese organismo. Así, se elimina esta retención por 180 días a todo contribuyente que haya declarado ingresos por hasta 10 millones de pesos en el año 2017. La medida beneficia a 50.000 contribuyentes (que se suman a 92.000 que ya contaban con este beneficio).



Además, la AGIP tendrá un sistema que simplificará y agilizará la resolución de los trámites relacionados con la devolución de estas retenciones.



"En total, son unos $800 millones, pero no es que se dejan recaudar, no se retienen. Buscamos dar aire en este período de tiempo", detalló Mura.



También quedarán por fuera del Sircreb –en forma definitiva y desde octubre– varias operaciones que tenían retención y que generaban distorsiones. Son 14, entre ellas transferencias de fondos propios (entre cuentas del mismo dueño), transferencias producto de la venta particular de inmuebles y transferencias provenientes del exterior.



En cuanto a temas vinculados con desburocratización, la Ciudad notificará con al menos 72 horas de antelación todas aquellas inspecciones a Pymes que sean programadas (80% del total). "Obviamente, no a las que las queremos agarrar 'con las manos en la masa', o las que son sensibles por alguna cuestión", aclara Miguel. Si esas pymes pasan la inspección no se las volverá a inspeccionar por al menos 6 meses. También se eliminará progresivamente el 50% de los registros con impacto en el sector productivo y el otro 50% será simplificado.

Las medidas del Banco Ciudad

"El banco tiene dos ejes: desarrollo y social. Y en desarrollo ponemos foco en MiPymes, las empresas mas chicas. En consonancia con lo que anunciamos con Dante Sica, la semana pasada, vamos a reducir tres puntos porcentuales, de 28% a 25% de tasa nominal anual, para el descuento de cheques a 90 días. Es importante porque en el mercado esa tasa ronda el 40%. Es para todas las pymes con residencia en la Ciudad. Es la tasa más competitiva del mercado", describió Ortiz Batalla, titular del banco oficial de la Ciudad.



Desde la administración porteña esperan gran demanda ya que cuando se anuncio la baja al 28%, el 6 de julio, se descontaron $350.000 millones a 200 empresas. Ahora será de tres puntos porcentuales menos y el interés podría ser mayor. El beneficio es hasta fin de año, pero se podría renovar.



Además se baja la tasa para la línea "Ciudad Productiva" –para bienes de capital y capital de trabajo en Pymes, con garantía de SGR– de 28% al 25% y se duplica el monto máximo a otorgar, de $5 a 10 millones a 36 meses. Por otro lado, el Ciudad va a dar tasa 0% para préstamos de hasta 180 días de plazo para operaciones de comercio exterior, más allá de que no sea su primera exportación (como hasta ahora) y duplica el monto máximo de USD 1 a 2 millones.



En cuanto a las medidas para los consumidores, el Banco porteño suma negocios a sus promociones. Agrega el supermercado Día, todos los martes con un 20% de descuento con tarjeta de débito y crédito, en todos sus productos, con un tope de $1.000 por transacción (complementa promos ya existentes en Coto -20% de reintegro: el primer fin de semana del mes, si tope y con débito; y lunes con tarjetas de crédito, con tope de $1.000 por transacción- y Jumbo, Vea y Disco, online, los viernes), y habilita en agosto descuentos de hasta 50% por el Día del Niño en jugueterías y supermercados.



Los funcionarios de Larreta aseguran que por el momento no hay impacto de la crisis en la recaudación. "La Ciudad recauda en gran medida por que sector financiero. Los sectores con más problemas, el primario y la cosecha, no tienen tanto impacto. En Comercio hay equilibrio con el año pasado, no vemos caída en términos globales. Estas son medidas preventivas y para evitar un período de freno en el futuro", agregó Mura.



"Es un primer set de medidas. Vamos a seguir trabajando con las Cámaras para seguir encontrando puntos para que el sector productivo siga invirtiendo, y que la Ciudad sea el mejor lugar del país para invertir", cerró Miguel.