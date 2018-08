En el año pierden 17% Bicicleta financiera: con altas tasas de Lebac en pesos y paz cambiaria, el mercado ganó casi 10% en dólares

Fue el segundo mes del año que los ahorristas que apuestan por las Lebac salieron victoriosos. En la era Macri llevan acumulada una módica utilidad de 1,3%

El mes que acaba de finalizar trajo suculentas ganancias a aquellos que creyeron en la paz cambiaria.



Quienes se jugaron a que el tipo de cambio no iba a subir demasiado y apostaron por las súper tasas en pesos de las Lebac, se alzaron con un premio para nada despreciable: ganaron casi 10% en dólares.



Según cálculos de GMA Capital, en julio quienes hicieron "carry trade" lograron los mayores rendimientos en comparación con los otros meses del año.



Esta operatoria consiste en vender dólares en el mercado cambiario, con esos pesos comprar Lebac para aprovechar las altas tasas y, con lo obtenido, recomprar mayor cantidad de divisas estadounidenses.



Fue la segunda vez en el año en que la bicicleta financiera resultó un negocio redituable. En marzo, esa misma triangulación había generado un retorno del 1,8% mensual.



Esta vez, según GMA Capital, los inversores ganaron 9,7%, producto del efecto combinado entre la apreciación de la moneda local (5,3%) y la utilidad mensual que presentó la Lebac más corta (4%).



Sin embargo, en lo que va del año los "ciclistas financieros" aún siguen muy golpeados, ya que la mega devaluación les erosionó cualquier oportunidad de ganar con las tasas en pesos.



En números:



- La ganancia por "rolleo" de Lebac (es decir, por renovar constantemente las letras que van venciendo) ha sido del 20,9% en pesos



- Como contrapartida, la suba del dólar resultó del 45,6%



- Esto hizo que el carry trade, versión 2018, haya sido desfavorable (17%) en términos de moneda dura



La pérdida ha sido demasiado elevada como para ser compensada con las ganancias obtenidas en años anteriores. Justamente, esto es lo que hace que se desdibuje esta operatoria y genere dudas entre los ahorristas.



-En 2016, el retorno en pesos con las Lebac dio una utilidad del 36,9%. Por su parte, la devaluación había llegado al 21,9%. Así, la bicicleta brindó una rentabilidad del 12,4% en dólares



-En 2017, los inversores ganaron con las Letras del BCRA 28,6%, mientras que la depreciación de la moneda local estuvo en torno al 18,4%. En consecuencia, los "ciclistas" terminaron 8,6% arriba



- En la era Macri (diciembre 2016 hasta julio de este año), el cálculo punta punta muestra que aquellos que apostaron por las Lebac logran un muy leve rendimiento positivo del 1,3% medido en moneda dura (acumularon 112,9% de ganancia por letras frente a una devaluación del 110,2%)



- Así, la ganancia anual desde el inicio del Gobierno de Cambiemos para estos inversores arrojó un módico 0,5 por ciento



Hacia adelante, lo relevante pasará por la evolución de las tasas como también el rumbo que tome la divisa estadounidense.



Para la primera variable, se espera que sigan disminuyendo de manera gradual, siempre que esto no genere tensiones en el mercado cambiario.



Luis Caputo, titular del Banco Central, sabe más que nadie que el mayor capital que viene acumulando en su breve paso por la entidad es el de haber estabilizado al dólar.



Además, es consciente de que la economía, si bien requiere de tasas de interés más bajas, está inmersa en un ciclo recesivo del cual no se saldrá con leves retoques del costo del dinero.



Según varios bancos de la City, agosto se perfila como otro mes en el que habrá altas chances de que el carry trade se mueva en terreno positivo.



Es que la inflación de julio, en torno al 3%, no permitirá que el Central desactive las tasas altas rápidamente.



Para el mercado será importante el comentario que realice Caputo el martes 7 de agosto, cuando tenga lugar la reunión de Política Monetaria mensual.



Concretamente, estará atento a los indicios que el funcionario pueda dar sobre cómo ve el proceso inflacionario y la política restrictiva.



Serán señales que ayudarán a anticipar hacia dónde puede ir tanto el dólar como el costo del dinero en la Argentina.