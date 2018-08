Bitcoin Ciudad del Este pasó de meca de lo "trucho" a granja de criptomonedas

Con un costo de la energía por debajo de la media de la región y sin trabas para importar hardware, la ciudad florece en un mercado en plena expansión

Ciudad del Este fue a lo largo de los 80 el lugar elegido para ir a comprar whisky importado; en los ´90 fue la meca del comercio minorista "trucho", y durante los primeros años del siglo XXI cobró fama de ser una zona liberada en donde convivían servicios de inteligencia y organizaciones armadas.



Así fue "mutando" Ciudad del Este, la ciudad paraguaya que conforma la triple frontera con la Argentina y Brasil hasta nuestro días hasta hoy donde se posicionó como uno de los principales centros de agronegocios, del vecino país.



Lo que muy pocos se hubieran imaginado es que la metrópoli que nació con el nombre de "Puerto Flor de Lis", que el dictador Alfredo Stroessner rebautizó como "Puerto Presidente Stroessner" y que recién en 1989 tomó su nombre actual; se iba a convertir en una "ciudad-potencia" del bitcoin.

la ventaja competitiva que hace que los nuevos mineros miren con buenos ojos a la ciudad fronteriza está dada por la facilidad para las importaciones y el bajo valor en dólares del Kw/h.

En este negocio hay dos factores que hacen viable a que una ciudad país se pueda subir a esta nueva fiebre del oro digital. El primero es el acceso a energía barata y el segundo la facilidad para importar hardware.

En el mercado global está definido que China es el país de las criptomedas mineras. Básicamente, porque el costo de la energía ronda los tres centavos de dólar el kilowatt/hora (Kw/h). Pero lo que está ampliando esta frontera es que los proyectos de energías renovables están generando nuevos "paraísos mineros" en distintas ciudades del mundo y acá es donde Ciudad del Este aparece con vitalidad.Según publicó Infotechnology tomando datos de Laurence Blair, un periodista que viaja por América Latina y colabora con The Guardian, The Economist y la BBC subió a su cuenta de Twitter fotos de algunas de estas "minas";Para los menos avezados en la materia, una explicación simple de cómo funciona la minería de criptomonedas es que se basa en poner a una computadora a trabajar al servicio de una determinada red descentralizada. El equipo le brinda poder de procesamiento a la red y esta le paga con criptomonedas.Asimismo, a diferencia de lo que sucede con el dinero "tradicional" como el dólar, el euro o el peso que son emitidos por los bancos centrales, las criptomonedas son "minadas" o creadas en "granjas" informáticas, lugares en donde habitan una gran cantidad de "mining rig", unidades centrales que tienen una tarjeta madre, una memoria RAM, un disco duro, un procesador y seis tarjetas gráficas.En Ciudad del Este el Kw/h se paga u$s 0,03, un tercio menos que en la Argentina donde en una buena ubicación cuesta u$s 0,06. Esto lo pone en la misma categoría que Canadá, país elegido por algunas de las mayores empresas de criptominería para establecer sus granjas. A la vez, Paraguay cuenta con pocas restricciones para las importaciones, haciendo que sea fácil conseguir equipos especializados, ya sean ASIC para minar bitcoins o placas de vídeo para trabajar en la red de alguna moneda alternativa.Es por esto que distintos emprendimientos mineros de la región, en especial de Brasil donde la energía cuesta cinco veces más, se muden a Paraguay.El acceso a energía barata es gracias a la represa de Itaipú que con su caída bruta de 120 metros produce 14.000 MW. En 2016 ganó el título de "mayor productora de energía del planeta" con más de 100 millones de MW/hora generados ese año. Como la represa no para, comercializan el exceso de energía obliga a comercializarla a bajo costo.