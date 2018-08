efectos colaterales El escándalo de los cuadernos pega en los mercados y bonos privados caen 22% en dos días

Moodys advirtió por capacidad de pago de Albanesi y Electroingeniería. Ternium cayó 5,8%, horas antes de la detención de un ex directivo

El escándalo de los cuadernos de las coimas alcanzó a la Bolsa porteña. Mientras más empresarios se acogen a la ley del arrepentido, las compañías implicadas en el pago de sobornos al Gobierno kirchnerista y aquellas que están sospechadas de haberlo hecho sufren el castigo de los inversores.



La más perjudicada hasta ahora es la generadora de energía eléctrica Albanesi; sus bonos se desplomaron un 22% en dos días y la tasa de los títulos se disparó al 15,88% en dólares, complicando fuertemente el pago de esa deuda que vence en 2023.



La empresa además canceló una colocación de bonos a 18 meses por hasta u$s70 millones que tenía prevista para el cierre de la semana pasada y le dio licencia a su presidente, Armando Losón, luego de que el último miércoles fuera detenido por orden del juez Bonadío en el marco de la causa en la que se investiga el pago de coimas para la obtención de obra pública durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.



El destape de una supuesta red de corrupción vinculada a la obra pública durante el anterior Gobierno ya encendió la alarma de las calificadoras de riesgo. Moodys advirtió en un informe que la reciente detención del presidente de Albanesi y de Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, el vicepresidente y el gerente comercial de Electroingeniería podría complicar las finanzas de ambas empresas, aunque por ahora decidió mantenerles su nota.



Te puede interesar Un "toro" de Wall Street alerta sobre un pronto derrumbe de los mercados

"Las investigaciones y órdenes de arresto son negativas para Electroingeniería y Albanesi . Conllevan un claro riesgo de reputación y distraerán a la gerencia de las operaciones diarias"

, golpeó también a los papeles de Ternium,

El sábado Techint había emitido un comunicado en el que afirmaba su intención de colaborar con la Justicia y anunciaba el inicio de una investigación interna en la empresa.

Te puede interesar Subieron los plazos fijos: por la calma cambiaria y la tasa, le ganan al dólar

"El bono de Albanesi que vence en 2023 hoy daba una tasa interna de retorno de 15,5%; fue duramente golpeado, en dos días cayó un 22 por ciento.

"Después, indirectamente, el otro afectado fue Banco Macro, porque continúa el affaire en torno a Brito, que no se sabe bien cómo va a terminar", agregó.

, señaló. El proceso también podría debilitar la liquidez de ambas porque aumentará el riesgo de refinanciamiento", señaló.Los analistas de la calificadora además advirtieron que "el caso todavía está en una fase temprana y podría desarrollarse en un asunto mayor, abarcando múltiples compañías de varios sectores".Otra de las compañías afectadas por el escándalo que desató los cuadernos escritos por Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, que era la mano derecha del ex ministro de planificación, Julio De Vidoluego de que se conociera la mención de Techint en los documentos.En este sentido, ayer fue detenido Héctor Alberto Zabaleta, exdirectivo del grupo. Horas antes, las acciones de una de las firmas integrantes del holding que dirige Paolo Rocca, Ternium, se desplomaban un 5,75% en la Bolsa porteña, con lo que acumulan una caída de 6,35% desde que estalló la causa.Gustavo Neffa, socio y director de Research For Traders, reconoce puntualmente dos tipos de impacto que está teniendo este escándalo de las coimas en la obra pública: directo e indirecto.Esa es la principal víctima; y está en una situación complicada, porque afecta el flujo de fondos a futuro", señaló.Las acciones de Banco Macro cayeron ayer un 1,5% en la plaza porteña, según consigna BAE.Las dudas de los inversores se centran en torno a si la participación, en algunos casos ya reconocida por sus directivos, de varias de las empresas mencionadas en los cuadernos de Centeno en esta red corrupción podría afectar las finanzas de estas compañías. La gran duda está puesta en si, después de estas acusaciones, podrán continuar participando de futuras licitaciones de obra pública y si el Gobierno mantendrá los contratos que hoy están vigentes con algunas de ellas.Ayer el Gobierno de la provincia de Santa Fe informó que "por el momento" no se frenarán las obras de Albanesi que están actualmente en ejecución en esa localidad, aunque aún se desconoce qué posición tomarán el resto de los gobernadores y el Gobierno nacional con otros proyectos.