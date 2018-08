Proyecciones para 2018 Dólar, precios y crecimiento de la economí­a: cómo cambiaron las proyecciones de analistas tras la corrida cambiaria

Un informe internacional en el que participaron consultoras y bancos argentinos y extranjeros ajustaron las estimaciones para las principales variables

Este martes se publicó el informe mensual de agosto de FocusEconomics, en el que más de 40 consultoras y bancos nacionales y extranjeros trazan sus pronósticos para fin de año sobre las principales variables económicas del país.

Al respecto, los expertos prevén un dólar para diciembre del orden de los $30,19 en promedio, una cifra que representa una baja de nueve centavos respecto al relevamiento del mes pasado ($30,28).

El dato se asemeja a los $30,3 estipulados la semana pasada en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que publica el Banco Central también de forma mensual.



En caso de confirmarse dicho valor para fin de año, la suba del tipo de cambio para todo el 2018 será del 62%. Un nivel que prácticamente duplica a la inflación prevista para el mismo período, del orden del 30,4 por ciento.



Entre los economistas que prevén un billete verde más alto para fines de diciembre figura Econométrica, con una estimación de $32,56; seguido por Orlando Ferreres (OJF & Asociados), con $31,72, y Camilo Tiscornia (C&T Asesores), con $31,66.

Como contrapartida, hay proyecciones que se ubican incluso por debajo del nivel actual, como la de Goldman Sachs, que stima un dólar a $27,70 para fin de año.



Cabe resaltar que este martes en los mercados de futuros y opciones del Rofex, los negocios para fin de año ubicaron el valor del tipo de cambio en los $31,45.

Inflación

Por el lado de la inflación, el relevamiento de FocusEconomics prevé un índice para todo 2018 de 30,4% en promedio, unos 80 puntos básicos más respecto de las proyecciones del informe de julio.

Igualmente, este nivel es inferior a las estimaciones proyectadas por el REM, publicado a comienzo de mes, en el que se estima un incremento de precios de 31,8% para todo el año.



Los analistas más pesimistas vislumbran un índice de hasta el 33,9% para 2018, como es el caso de Capital Economics, seguido por los 32,4% de FIEL y Ecolatina.

En cambio, los más optimistas son los expertos de Credit Suisse, que prevén una suba de precios en torno al 24,8%. Luego se ubican Credit Agricole (26%) y Fitch Solutions, con el 26,7 por ciento.

Respecto de la tasa de política monetaria -que este martes fue cambiada por el Banco Central al de las Letras Líquidas (Leliq) a siete días y se sostuvo en el 40% anual-, el consenso de los economistas que participaron del informe de FocusEconomics considera que para diciembre se ubicará en 35,51%.

Esta cifra representa un incremento de 1,3 puntos respecto de las estimaciones de julio.

Los economistas más cautos consideraron que no habrá cambios hasta fin de año y que se mantendrán en el 40% anual. Esta es la opinión de cuatro consultoras: FyEConsult, del economista Hernán Hirsch; Eco Go (ex Miguel Bein); Credit Suisse y Capital Economics.

En tanto, aquellos que consideran que la tasa de política monetaria caerá más de lo previsto al 30% anual para diciembre, se ubica Abeceb (fundada por el actual ministro de Producción, Dante Sica), seguida por el 31% estimado por el HSBC.

Actividad

Finalmente, en cuanto al crecimiento de la economía, las distintas consultoras y bancos nacionales y extranjeros relevados por FocusEconomics consensuaron que el 2018 arrojará un avance positivo de 0,4% en la actividad.

Sin embargo, se trata de una baja de más de la mitad (cayó 50 puntos básicos) frente a lo previsto en julio pasado.

El pronóstico más pesimista fue el de Econométrica, con un resultado negativo del PBI de 1,5% para todo el año. Le siguieron FIEL y Orlando Ferreres (OJF & Asociados), con un retroceso de 1%.

Por el lado de los analistas más optimistas, se encuentran Kiel Institute, con una suba de 2,7%, y Société Générale, con un aumento de 2,6% de la actividad para todo el 2018.